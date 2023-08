Reisetipp Loch Ness: Neue Suche nach Nessie gestartet

Von: Ulrike Hanninger

Forscher sammelten kürzlich wieder Daten zu Nessie, dem Ungeheuer von Loch Ness. Ein Grund mehr, endlich selbst die Reise an den schottischen See anzutreten.

Die Suche nach Nessie ging dieser Tage in eine neue Runde: Wie der Stern berichtet, wurde am Loch Ness in Schottland die größte Suche seit 50 Jahren gestartet. Dabei ist der See in den schottischen Highlands auch ohne Sichtung des sagenumwobenen Monsters eine Reise wert.

Die Suche nach Nessie 2023

Von Urquhart Castle aus hat man freie Sicht auf Loch Ness und somit gute Chancen, Nessie zu sehen. © Pond5/Imago

Das aktuelle Forscherteam besteht aus Wissenschaftlern und zahlreichen Freiwilligen. Mithilfe neuester Technik wie Wärmebildkameras und Drohnen wurden neue Daten gesammelt, die es nun auszuwerten gilt. Laut Focus gelang bereits ein kleiner Erfolg: Mit dem Hydrophon, einem Gerät, mit dem sich Unterwassergeräusche aufzeichnen lassen, wurden „fantastische Geräusche“ erfasst. Konkrete Hinweise auf das Vorhandensein von Nessie wurden aber auch diesmal nicht entdeckt.

Der Mythos Nessie

Erste Berichte über Sichtungen des Monsters von Loch Ness reichen bis ins Altertum zurück, die früheste schriftliche Erwähnung datiert laut Wikipedia auf das Jahr 565. Und bis heute beschäftigt das Ungeheuer die Fantasie der Menschen – die der Touristen ebenso wie die der Wissenschaftler.

Reisetipps für Naturfreunde rund um Loch Ness

Ob es sich bei Nessie nun um ein prähistorisches Wesen, einen Dinosaurier oder einen großen Fisch handelt: Loch Ness ist der zweitgrößte See Schottlands und das fischreichste Gewässer von ganz Großbritannien. Das lockt natürlich weltweit Angler an, die bei organisierten Angelausflügen Lachse, Forellen und viele andere Leckerbissen aus dem See ziehen können. Anders als in der Nord- und Ostsee, wo es auch Giftfische gibt. Eine Bootstour auf dem See ist generell eine gute Idee, um die Gegend zu erkunden. Vor Ort finden sich zahllose lokale Anbieter für kleine Touren ebenso wie für Gruppen-Ausflüge.

Für Wanderer ist Loch Ness ebenfalls eine gute Anlaufstelle, auch wenn das Terrain zum See hin stellenweise sehr steil abfällt. Die Highlands mit ihrer rauen Schönheit erkundet man eben am besten zu Fuß. Gleiches gilt übrigens auch für die beliebtesten Wanderwege in Deutschland. Sehr schön ist auch das Naturschutzgebiet Glen Affric oder der Wasserfall von Foyers. Mehrere idyllisch gelegene Golfplätze laden auf ein Spiel ein.

Reisetipps für Nessie-Fans

Typisch für Schottland finden sich auch rund um Loch Ness einige geschichtsträchtige Ruinen. Monsterjägern sei Urquhart Castle, eine Burgruine am Westufer des Sees ans Herz gelegt. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die tiefste Stelle des Sees, an der Nessie schon mehrfach gesichtet wurde. Das Wasser ist dort etwa 230 Meter tief.

Drumnadrochit ist ein idyllischer Ort am See und Zentrum des Nessi-Tourismus. Familien mit Kindern haben im „Nessieland“ ihren Spaß, wobei es in Europa noch viele weitere Freizeitparks zu entdecken gibt. Erwachsene Fans können das „Loch Ness Centre“ besuchen, das die Legende des Ungeheuers mit allerlei Artefakten befeuert.