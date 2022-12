Die zehn nachhaltigsten Urlaubsorte in Deutschland – es ist keine bayerische Stadt dabei

Nachhaltigkeit rückt bei vielen Menschen immer mehr in den Fokus – auch bei der Urlaubsplanung. Ein Ranking zeigt, welche Städte hier ein Vorbild sind.

Während der Corona-Pandemie war Reisen kaum möglich – und die Natur hatte die Gelegenheit, sich ein wenig zu erholen. Jetzt sind die meisten Maßnahmen in der Bundesrepublik jedoch wieder aufgehoben und die Reiselust der Deutschen ist so groß wie lange nicht mehr. Wer auf Urlaub nicht verzichten, aber dennoch auf seinen ökologischen Fußabdruck achten möchte, kann seinen Fokus auf Städte legen, die großen Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Hier wird Nachhaltigkeit gelebt: die grünsten Städte Deutschlands

Ob eine Stadt nachhaltig ist oder nicht, hängt nicht nur von der Anzahl der Grünflächen und Vielfalt der Pflanzen ab. Der Luxusreisen-Anbieter Club Med hat für eine Analyse verschiedenste Aspekte miteinbezogen: darunter die Luftqualität, die Wasserverteilung, die Anzahl von Radwegen auf Stadtebene sowie die Anzahl der vorhandenen vegetarischen und veganen Restaurants. Das Ergebnis: Freiburg im Breisgau ist die nachhaltigste Stadt Deutschlands.

Freiburg besteht zu 82 Prozent aus Grünflächen. © Peter Schickert/Imago

Die Top 10 der nachhaltigsten Städte Deutschlands im Überblick

Freiburg Dresden Chemnitz Wiesbaden Rostock Kassel Karlsruhe Frankfurt am Main Saarbrücken Stuttgart

Freiburg ist eine wahre Öko-Metropole: 82 Prozent der Stadt bestehen aus Grünfläche – damit ist sie zusammen mit Aachen buchstäblich die grünste Stadt in der Auswertung. Reisende dürfen sich in Freiburg auf über 2.000 Radwege freuen, die für einen nachhaltigen Verkehr sorgen. Außerdem verfügt die Stadt über knapp 1.700 Abfallentsorgungsanlagen. Die sächsische Landeshauptstadt Dresden heimste sich den zweiten Platz in der Auswertung ein: Zwar kann sie nicht mit so viel Grünfläche (69 Prozent) wie Freiburg punkten, dafür wartet sie mit über 6.000 Radwegen auf. Auf Rang Drei folgt Chemnitz mit einer Grünfläche von 79 Prozent und einem vergleichsweise nachhaltigem Wasserverbrauch (97 Liter pro Einwohner pro Tag).

Nachhaltige Urlaubsorte in Deutschland: Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen schneiden gut ab

Die Top 10 der Analyse haben mit verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beigetragen, wie Club Med berichtet. Sie würden eine Philosophie unterstützen, die für mehr Umweltschutz sorgt und zu einer grüneren Zukunft führt. Mit Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart haben es gleich drei Städte aus Baden-Württemberg unter die nachhaltigsten Städte Deutschlands geschafft. Dasselbe gilt für Hessen mit Frankfurt, Wiesbaden und Kassel. Sachsen ist mit Dresden und Chemnitz gleich doppelt unter den Top Drei vertreten. Bundesländer wie Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein haben es mit keiner Stadt unter die zehn besten im Nachhaltigkeit-Ranking von Club Med geschafft.