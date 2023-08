Marabu-Chef tritt zurück: Was Reisende zu der Chaos-geplagten Airline wissen sollten

Flugausfälle und Verspätungen

Der Start des neuen Ferienfliegers Marabu verlief mehr als holprig – nun tritt der Chef, Paul Schwaiger, zurück. Aber woher kommen die Probleme und was können betroffene Reisende tun?

Erst im Dezember 2022 wurde die neue Airline Marabu gegründet, im April dieses Jahres beförderten die ersten Flugzeuge Reisende an ihr Urlaubsziel. Doch schon von Anfang an zeigten sich Startschwierigkeiten: Etliche Flüge Anfang und Mitte Mai fielen aus, Passagiere mussten teilweise 18 Stunden auf ihre Maschine warten und bei Nachfragen über den Flugstatus erhielten Reisende nur spärliche Informationen. Gegenüber der Bild-Zeitung äußerte ein Pilot sogar seine Bedenken gegenüber der Airline und legte aufgrund von Sicherheitsproblemen Beschwerde beim Luftfahrtbundesamt (LBA) ein. Nun die neuste Wendung: Der Airline-CEO Paul Schwaiger verkündete laut dem Branchenportal FVW seinen Rücktritt. Ihm folgt als Interims-Chef der Luftfahrtmanager Axel Schefe von der Schwestergesellschaft Condor.

Wer steckt hinter der Chaos-Airline Marabu?

Marabu gehört zum Finanzinvestor Attestor, welcher auch die Fluggesellschaft Condor übernommen hat. Die neue Airline mit Sitz in Estland sollte dazu dienen, vereinzelte Strecken von Condor zu übernehmen und klassische Urlaubsziele zu bedienen. Zu Beginn verfügte Marabu allerdings über nur ein einziges eigenes Flugzeug, einen A320 Neo, welcher schon kurz nach dem Airline-Start wegen eines technischen Defekts ausfiel. Anschließend mussten sechs verschiedene Airlines und drei Flugzeugmuster als Ersatz einspringen, wie Marabu-Chef Paul Schwaiger auf dem Branchenmagazin Aereotelegraph bestätigte.

+ Marabu Airlines hat einen neuen Chef. © Markus Mainka/Imago

„Das Hinzuziehen von sogenannten Wet-Lease-Partnern, also das Anmieten von Flugzeugen von Partner-Airlines, ist eine marktübliche Herangehensweise aller Fluggesellschaften, wenn kurzfristig auf Zusatzfluggerät zurückgegriffen werden muss“, erklärte ein Marabu-Sprecher damals laut RTL. Aber auch damit war das Chaos noch nicht beendet, denn Flugzeuge konnten nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, sodass es weiterhin zu zahlreichen Verspätungen kam. Zuletzt musste auch Condor einspringen, um bei der Schwestergesellschaft auszuhelfen.

Marabu-Chef Schwaiger verkündet Rücktritt

Wie Marabu laut Medienberichten mitteilt, erfolge der Rücktritt Schwaigers „aus persönlichen Gründen“ und stehe nicht in Verbindung mit den Vorwürfen des Piloten, der Beschwerde beim LBA eingereicht hatte. Es seien bereits unabhängige Untersuchungen durch Fachleute eingeleitet worden – die Ergebnisse stünden noch aus, heißt es. Während eine Übergangsphase würde Schwaiger seinem Nachfolger jedoch noch beratend zur Seite stehen.

Flugausfälle und Verspätungen bei Marabu: Was können Passagiere tun?

Der Kundenservice von Marabu erhielt von Passagieren ebenfalls viel Kritik. Es würde kaum kommuniziert werden, wie es mit dem Flugstatus aussieht, und auf E-Mails würde nicht reagiert werden:

#marabu #marabuairlines

Mein Koffer ist seit der Aufgabe an eurem Schalter in München (seit 6 Tagen!) verschollen und weder die Hotline hilft , noch der Email Support (keine antwort !) — PabeFotografie (@PaBeFotografie) June 10, 2023

Gegenüber dem Online-Portal Reisereporter erklärte die Airline: „Wir haben die proaktive Kommunikation an die Gäste per SMS und E-Mail überarbeitet und auch die Prozesse der Kommunikation mit Pauschalreisegästen, die über einen Reiseveranstalter gebucht haben, verbessert. Wir bitten unsere Gäste in aller Form um Entschuldigung. Für Kompensations- und Erstattungsansprüche können diese sich an service@marabu.ee wenden.“

Bei einer kurzfristigen Annullierung steht Flugreisenden laut EU-Recht eine Entschädigung zu, sofern der Flug nicht aufgrund eines außergewöhnlichen Umstands abgesagt wurde. Wird den Betroffenen kein Ersatzflug angeboten, kann auch die Erstattung der Ticketkosten eingefordert werden, wie das Fluggastrechteportal Flightright informiert. Je nach Flugstrecke steht den Reisenden dann eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro zu.

Ist der Flug um mindestens drei Stunden – selbstverschuldet – verspätet, haben Reisende ebenfalls einen Anspruch auf Entschädigung. Die Höhe hängt von der tatsächlichen Flugverspätung und der Distanz zum Reiseziel ab. Zudem stehen den Passagieren unter bestimmten Umständen Betreuungsleistungen durch die Fluggesellschaft zu. Darunter zum Beispiel Verpflegung, zwei Telefonate und bei Bedarf eine Hotelübernachtung inklusive Transfer zur Unterkunft.

Rubriklistenbild: © Markus Mainka/Imago