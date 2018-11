Mann bestellt Glas Wasser in Flugzeug, doch bekommt bloß herbe Enttäuschung

Ein Passagier, der das Kabinenpersonal nach einem verspäteten Flug um ein Glas Wasser bat, zeigte sich geschockt darüber, was er stattdessen bekam.

Ein Mann musste gemeinsam mit den übrigen Passagieren im Flugzeug auf den Start warten, der sich verzögerte. Als er nach einem einfachen Glas Wasser fragt, bekommt er eine dreiste Antwort.

Mann fragt nach Glas Wasser - und bekommt Becher mit Eiswürfeln und dreiste Antwort

Gene Goh saß am Flughafen Changi in Singapur bereits im Flugzeug, das sich auf der Startbahn befand, und wartete darauf, dass die Scoot-Billigfluggesellschaft ihn nach Osaka in Japan brachte. Als er ein Glas Wasser bei der Crew bestellte, stellte ihm jemand lediglich einen Becher mit Eiswürfeln hin. Wie Goh in einem Facebook-Post berichtet, sei ihm gesagt worden, er solle einfach warten, bis das Eis geschmolzen sei.

"Es gab eine Verspätung für Ihren Start von heute morgen nach Singapur", schreibt der junge Mann in seinem Post auf der Facebookseite der Fluggesellschaft, in dem er auch den Becher mit Eiswürfeln veröffentlichte. "Ich bat nur um einen Becher Leitungswasser, mir wurde aber von Ihren Mitarbeitern gesagt, dass nur abgefülltes Wasser zum Kauf angeboten werde. Ich bekam einen Becher mit Eis und sollte warten, bis das Eis schmolz. Alles, wonach ich fragte, war ein Becher mit Wasser."

Goh sei laut Aussage des Portals The Sun nicht bereit gewesen, sich eine Flasche Wasser zu kaufen. Dafür erntete er auch einige negative Kommentare, aufgrund derer der Post wohl mittlerweile wieder gelöscht wurde.

Der Flughafen Changi, einer der größten Verkehrsknotenpunkte Südostasiens, wurde von Skytrax sechs Jahre in Folge als bester Flughafen der Welt ausgezeichnet.

