Mallorca-Touristen müssen 36.000 Euro Strafe für „Balconing“ zahlen – Welche Verbote gibt es noch?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

In diesem Jahr mussten schon fünf Touristen jeweils 36.000 Euro Strafe fürs „Balconing“ zahlen. Was dahinter steckt und welche Verbote es auf Mallorca noch gibt.

Für viele Urlauber gilt Mallorca immer noch als absolute Partyhochburg – trotz aller Bemühungen der Balearen-Regierung, dem Sauftourismus endlich Einhalt zu gebieten. Dieser führt nämlich zu fragwürdigen und gefährlichen Trends wie dem sogenannten „Balconing“. Hierbei springen – meist betrunkene - Hotelgäste von einem Balkon zum anderen oder vom Balkon in den Pool. Allein in diesem Jahr mussten in der Gemeinde Calvià, in dem unter Partytouristen beliebten Ort Magaluf, fünf Touristen jeweils 36.000 Euro Strafe zahlen und das Hotel verlassen, weil sie beim „Balconing“ erwischt wurden, wie das Online-Portal Mallorca Magazin berichtet.

„Nicht tolerierbar“: Gemeinde auf Mallorca greift beim „Balconing“ hart durch

Erst vergangene Woche habe es wieder einen solchen Vorfall gegeben, bei dem sich um sechs Uhr morgens ein Tourist von einem Balkon zum anderen hangeln wollte. „Balkonspringen ist in unserer Gemeinde nicht tolerierbar“, sagte der Sprecher des Orts laut dem Mallorca Magazin und wies darauf hin, dass dieser Trend zu „schweren Verletzungen und sogar zum Tod“ führen könne. Die saftigen Strafen hätten eine „starke abschreckende Wirkung“, heißt es weiterhin. Zumindest in diesem Sommer sei es in Calvià noch zu keinen Todesfällen aufgrund von „Balconing“ gekommen.

Balkone an einem Hotel an der Playa de Palma © Chris Emil Janßen/Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Verbote auf Mallorca sollen Sauftourismus eindämmen

Das Verbot des Balkonspringens ist ein Teil der Gesetzesreform „Balearic Agenda 2023“, welche seit 2021 greift. Diese ermöglicht als Strafe fürs „Balconing“ ein Bußgeld von 6.000 bis zu 60.000 Euro. Des Weiteren verbietet sie Alkohol-Flatrates im Rahmen von All-inclusive-Urlauben. Zuvor zahlten Touristen nur einmalig einen Preis, um den restlichen Abend kostenlos an der Hotelbar zu trinken. Der Alkohol darf außerdem nicht mehr zu unterdurchschnittlichen Preisen verkauft werden. Nur alkoholfreie Getränke wie Wasser, Saft oder Limonade dürfen noch ohne Aufpreis oder Limit angeboten werden. Ausflügen mit Alkohol auf Partyboten wurde ebenfalls ein Riegel vorgeschoben.

Mallorca entdecken: 10 Top-Sehenswürdigkeiten abseits vom Ballermann Fotostrecke ansehen

Die neue Verordnung gilt übrigens nur an Orten auf Mallorca, die für den Sauftourismus berüchtigt sind – dazu gehören die Playa de Palma, S‘Arenal, Magaluf und das Kultviertel West End in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza. Außerdem ist die Gesetzesreform vorläufig für fünf Jahre gültig.