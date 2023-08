Mallorca-Hotel will Urlauber dazu bringen, nur vier Minuten zu duschen

Von: Franziska Kaindl

Viele Urlaubsregionen leiden unter Wasserknappheit. Um dem entgegenzuwirken, lassen sich manche Hotels etwas Besonders einfallen, um Gäste zum Sparen anzuregen.

Auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, müssen sich Urlauber in den nächsten Tagen noch auf hohe Temperaturen von knapp unter 40 Grad einstellen – zum Wochenende soll es dann endlich ein wenig abkühlen und regnen. In der Zwischenzeit hat sich ein Hotel eine Methode überlegt, um Gäste zum Wassersparen zu animieren. Sie sollen – wenn möglich – nur vier Minuten duschen.

Dank Musik nur vier Minuten duschen: Hotelkette auf Mallorca will Wasserverbrauch reduzieren

Auf der Spotify-Playlist „Song 4 Showering“ hat die Hotelkette Barceló auf Mallorca 30 Songs von spanischen und internationalen Interpreten zusammengestellt, die jeweils nicht länger als vier Minuten dauern. Davon berichtete die Mallorca Zeitung. Diese sollen den Gästen eine Orientierung bieten, wann es Zeit ist, die Dusche wieder zu verlassen – alles, um den Wasserverbrauch zu minimieren. Damit orientiert sich die Barceló Hotel Group grob an der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), nicht länger als fünf Minuten zu duschen.

Ein Hotel auf Mallorca will Gäste dazu anregen, kürzer zu duschen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Unter den Songs befinden sich einige Titel, die gut zum Stichwort „Wasser“ passen – darunter zum Beispiel „Mensajes de Agua“ von Macaco oder „Agua Mezcal“ von Guitarricadelafuente. Ebenso können Urlauber den Klängen von Beyoncés „Cuff it“ oder Stevie Wonders „Higher Ground“ lauschen, während sie sich unter das plätschernde Nass stellen. Um Zugriff auf die Playlist zu bekommen, brauchen die Gäste nur mit dem Mobiltelefon den QR-Code scannen, der in den Duschen der Hotelkette zu finden ist und über ein Spotify-Konto zu verfügen.

Die Aktion hängt mit der Kampagne „Cuidemos de los lugares que nos hacen felices“ (Kümmern wir uns um die Orte, die uns glücklich machen) zusammen, welche Teil der hauseigenen Nachhaltigkeitsstrategie ist. Sie soll Urlauber zu einem verantwortungsvollen Wasserverbrauch anregen und für die Thematik sensibilisieren. Schon im letzten Jahr hatte Mallorca mit Wasserknappheit zu kämpfen. Wie die Mallorca Zeitung Anfang des Jahres berichtete, fehle es an Reservespeichern und einer Infrastruktur, um in Notfällen weiterhin Wasser bereitstellen zu können. Außerdem müssten Lecks in Kanalisationen repariert werden, damit keine wichtigen Ressourcen verloren gingen. Im Zentrum der Gemeinde Deià wurde in diesem Jahr bereits das Wasser rationiert, da der tägliche Verbrauch von 600.000 Litern weit über den verfügbaren 170.000 Litern lag.

Fünf Tipps, zum Wassersparen im Urlaub

Schon im normalen Alltag verbrauchen wir oft zu viel Wasser – und im Urlaub kann es sogar noch mehr sein, weil Infinity-Pools, Wasserparks oder Wellnessbereiche, die von Touristen genutzt werden, auch mit Wasser versorgt werden müssen. Eine Studie von 2015 hat berechnet, dass der direkte und indirekte Wasserverbrauch pro Person und Tag durchschnittlich 6.575 Liter beträgt. Mit inkludiert ist zum Beispiel auch Wasser, das für die Infrastruktur oder den Transport benötigt wird. Wer dazu beitragen möchte, die Ressourcen zu schonen, kann sich folgende Tipps zu Herzen nehmen:

Vermeiden Sie Urlaubsregionen mit Wasserknappheit : Viele beliebte Destinationen – wie unter anderem Mallorca oder Mexiko – leiden seit Jahren unter Wasserknappheit, welche unter anderem auch dem wachsenden Bedarf durch Touristen geschuldet sind. Überlegen Sie also bei der Urlaubsplanung, ob Sie nicht lieber ein nachhaltiges Reiseziel auswählen oder zumindest wie Sie Ihren Urlaub am Ressourcen-schonendsten verbringen können.

: Viele beliebte Destinationen – wie unter anderem Mallorca oder Mexiko – leiden seit Jahren unter Wasserknappheit, welche unter anderem auch dem wachsenden Bedarf durch Touristen geschuldet sind. Überlegen Sie also bei der Urlaubsplanung, ob Sie nicht lieber ein nachhaltiges Reiseziel auswählen oder zumindest wie Sie Ihren Urlaub am Ressourcen-schonendsten verbringen können. Duschen anstatt Baden : Es kommt zwar auf die Länger der Dusche, den Wasserverbrauch des Duschkopfes und das Fassungsvermögen der Badewanne an – aber oftmals geht beim Baden mehr Wasser flöten als beim Duschen. Bei einer sechs Minuten langen Dusche verbraucht man in der Regel 30 bis 80 Liter Wasser, wie die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online.de vorrechnet. Das Fassungsvermögen einer herkömmlichen Wanne liegt aber schon bei 150 bis 200 Litern.

: Es kommt zwar auf die Länger der Dusche, den Wasserverbrauch des Duschkopfes und das Fassungsvermögen der Badewanne an – aber oftmals geht beim Baden mehr Wasser flöten als beim Duschen. Bei einer sechs Minuten langen Dusche verbraucht man in der Regel 30 bis 80 Liter Wasser, wie die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online.de vorrechnet. Das Fassungsvermögen einer herkömmlichen Wanne liegt aber schon bei 150 bis 200 Litern. Meiden Sie unnötige, verschwenderische Angebote: Ein Infinity-Pool klingt verlockend, aber braucht es den wirklich, wenn das Meer sich das Meer direkt vor der Haustür befindet?

Ein Infinity-Pool klingt verlockend, aber braucht es den wirklich, wenn das Meer sich das Meer direkt vor der Haustür befindet? Wasserhahn beim Zähneputzen abdrehen : Es klingt zwar nach wenig, aber auch ein laufender Wasserhahn beim Zähneputzen verschwendet unnötig Wasser – wer die Zahnbürste nicht gerade reinigt, kann den Hahn also locker abstellen und damit einen kleinen Beitrag leisten.

: Es klingt zwar nach wenig, aber auch ein laufender Wasserhahn beim Zähneputzen verschwendet unnötig Wasser – wer die Zahnbürste nicht gerade reinigt, kann den Hahn also locker abstellen und damit einen kleinen Beitrag leisten. Essen Sie saisonale und lokale Produkte: Im Urlaub ist es sowieso für viele selbstverständlich, sich durch die heimische Küche zu probieren – und ressourcenschonend ist es auch noch. Für die regionalen Produkte fallen keine langen Transportwege aus Ländern an, in denen für den Anbau unnötig viel Wasser aufgewendet werden muss, da sie nicht an die klimatischen Bedingungen angepasst sind.