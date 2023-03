Geheimtipps von Einheimischen: Gut und günstig essen in Madrid

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

In Madrid gibt es unzählige Restaurants, Kneipen und Cafés. © Juan Carlos Rojas/dpa

Wer im Urlaub Touristenfallen vermeiden will, muss Einheimische fragen. Geheimtipps für gutes und günstiges Essen in Madrid stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema So schmeckt Madrid: Gut und günstig essen in Spaniens Hauptstadt

Madrid - Madrid bietet nicht nur Kultur, Shopping-Erlebnisse und ein aufregendes Nachtleben, Spaniens Hauptstadt hat auch eine richtig gute Küche zu bieten. In der Großstadt haben Touristen die Qual der Wahl zwischen unzähligen Bars, Kneipen und Restaurants aller Preisklassen. Wo es wirklich gutes, und trotzdem günstiges Essen in Madrid gibt, haben Einheimische costanachrichten.com verraten.

Geheimtipps für gutes und günstiges Essen in Madrid gibt es für jeden Geschmack und Anlass. Es lohnt sich in jedem Fall, die Madrider Küche genauer unter die Lupe zu nehmen und einige der gutbürgerlichen, traditionellen Gerichte zu probieren. Danach winkt ein süßer Abschluss - oder ein Drink für den Start ins Nachtleben.