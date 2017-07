Lust auf die Kap Verden? Tipps für den Last-Minute-Urlaub

Auf den Kap Verden ist der Löwe genau in seinem Element und kann bei strahlender Sonne am Strand relaxen.

Ob Sonne tanken auf den Kap Verden oder Tempelanlagen in Mexico bestaunen – wer dem Alltag entfliehen möchte, findet im Juli-Horoskop passende Last-Minute-Ziele.

Für jedes Sternzeichen stellen gibt es warme Gewässer, die sich besonders gut für einen kurzfristigen Badeurlaub eignen:

Löwe

Der Löwe wird vom Element Feuer regiert. Wüstenlandschaften und lange Sandstrände sind für ihn im Urlaub wie geschaffen. Im Königreich Marokko kann der Löwe sich in den märchenhaften Hotelanlagen in Agadir wohlfühlen. Eine Alternative bieten die Kap Verden: Beim Landeanflug auf die Insel Sal glaubt man, auf einer goldgelben Sandperle inmitten des türkisblauen Meeres zu landen. Für einen Last-Minute-Trip ist die sonnenreichste Insel der Kap Verden für den Löwen ideal. Sonne, Mars und Jupiter schenken ihm zudem so viel Lebensfreude wie lange nicht mehr. Der Löwe blüht auf, denn die strahlende Sonne, die Wüstenatmosphäre und das warme Wasser lassen ihn schneller als an anderen Orten relaxen. Mars bietet zudem Poweraspekte, so dass der Löwe seine Fitness in den Ferien nicht vernachlässigen wird – ob beim Joggen am Strand, Schwimmen im Pool oder Muskeltraining im Fitnessraum.

Beste Urlaubspartner: Den Drive des Löwen teilt der Widder, der ebenso gerne aktiv ist und sich beim Sport mit ihm misst. Das sorgt für Spaß und auch die erotischen Aspekte passen bei den beiden. Den Zwilling findet der Löwe anziehend, weil er auf seine Vorschläge eingeht, sich auf Ausflügen flexibel zeigt und nach einem attraktiven Restaurant sucht, das dem Löwen den passenden Rahmen verspricht. Die gegenseitige Anziehung ist momentan groß, so dass auch ein süßer Urlaubsflirt mit einem temperamentvollen Zwilling denkbar ist. Auch mit dem Krebs hat der Löwe eine große Übereinstimmung, was die Interessen im Urlaub betrifft. Am Strand entspannen beide schnell und können gelassen über alles sprechen, denn die Kommunikation funktioniert bei ihnen sehr gut.

Jungfrau

Der Finanzplanet Merkur hat die Jungfrau im Sommer im Griff, weshalb sie auf Sparkurs ist und Last Minute liebt. Varna am Schwarzen Meer in Bulgarien könnte ein Ort sein, der der Jungfrau viel Spaß, Erholung und Party für günstiges Geld bietet. Am berühmten Goldstrand, der Teil des gleichnamigen Nationalsparks ist, finden sich zahlreiche Hotels, Clubs und Bars. Zudem entspringen dort Mineralquellen, deren Heileigenschaften in den zahlreichen Fitness-Zentren geschätzt werden.

Waage

Diesen Monat wandert der Glücksplanet Jupiter durch das Sternzeichen der Waage. Grund genug, um zu reisen und sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Last Minute ist die Waage gerne dort unterwegs, wo etwas los ist und Aktivitäten wie Wassersport oder Mountainbiken angeboten werden. Rhodos, die griechische Insel im Südosten der Ägäis, bietet zudem stylische Hotels, in denen die Waage mit etwas Glück noch ein Plätzchen findet, sowie Ausflugsziele wie zum Beispiel die Ruinen der Stadt Kameiros oder die Akropolis in Lindos.

Skorpion

+ Eine exotische Atmosphäre wie in „Tausend und eine Nacht“ verspricht dem Skorpion eine Reise nach Tunesien. © piot reknik/shutterstock.com Der Skorpion gehört zu denjenigen, bei denen die Liebessterne besonders hell funkeln. Ob frisch verliebt oder schon lange liiert: Venus und Neptun sorgen in den Ferien für Herzklopfen und Romantik. Einen märchenhaften Touch verleiht der Skorpion dem Ganzen bei einem Last-Minute-Trip nach Tunesien. Auf Djerba bieten viele Hotels dem Reisenden eine exotische Atmosphäre aus „Tausend und eine Nacht“, das dem momentanen Lebensgefühl des Skorpions entspricht.

Schütze

+ Ob endlose Palmenwälder, einsame Strände oder kleine Dörfer – dieses schöne Bild von Thailand begeistert nicht nur den Schützen. © lkunl/shutterstock.com Den Schützen zieht es in die Ferne, seine Sterne machen ihn offen für neue Welten. Asien könnte ihn bezaubern: Koh Samui, die drittgrößte Insel Thailands wäre ein Paradies für einen Urlaub. Endlose Palmenwälder, einsame Strände, bizarre Felsformationen und kleine Dörfer prägen das Bild. Kleinere, moderne Hotelanlagen, die meist für sich alleine am Strand stehen und auf Palmenwipfelhöhe beschränkt sind, gewährleisten eine authentische Atmosphäre, wie es der Schütze liebt.

Steinbock

Eine nicht optimale Sternenkonstellation empfiehlt dem Steinbock eine kürzere Anreise und weniger Stress. Ein bewährtes Ferienziel in Italien wie Viareggio oder Forte dei Marmi an der Ligurischen Küste sorgt dafür, dass er sich schnell vertraut fühlen. Der Schütze mag das Essen und die Atmosphäre in Italien schon seit seiner Kindheit. Falls noch unbekannt, sind der schiefe Turm von Pisa sowie das mittelalterliche Städtchen Lucca mit dem runden Marktplatz als Ausflugsziel nicht weit.

Wassermann

Schnell entschlossen ist der Wassermann immer, so dass Last Minute bei ihm auch eine Fernreise sein kann. Wenn das Angebot stimmt, jettet er in die Karibik: Diesmal auf die Bahamas nach Nassau, um auf den Spuren berühmter Piraten oder des Geheimagenten James Bond zu wandeln. In Nassau erwarten den Wassermann kilometerlange Strände und lebhafte Korallenriffe, die sich an einem sonnigen Tag ideal für einen Schnorchel-Ausflug eignen.

Fische

Der Fisch möchte etwas ganz Besonderes im Sommer erleben. Venus und Neptun machen ihn offen für Meer und Kultur. Traumhaft weiße Karibikstrände, spektakuläre Tauchspots und die aufregende Kultur der Maya – all das bietet ein Last-Minute-Urlaub in Mexico. Hier kann der Fisch kann die faszinierende Unterwasserwelt bei Cozumel erleben, in einer der atemberaubenden Cenoten schnorcheln, beeindruckenden Tempelanlagen der Maya bestaunen oder die Kukulcán-Pyramide besichtigen.

Widder

Für den Widder ist Last Minute ideal. Sich spontan für ein Reiseziel zu entscheiden, ist ihm lieb. In diesem Sommer könnte den Widder die Camarque im Süden Frankreichs locken. Die leicht wilde und ungezwungene Atmosphäre dieser Landschaft sagt ihm zu. Dort könnte sich der Widder eine Ferienwohnung oder ein Bed and Breakfast buchen, um auf einem provenzalischen Markt einzukaufen und anschließend selbst original-französisch zu kochen.

Stier

Große Experimente mag der Stier nicht, denn der Urlaub – die schönste Zeit im Jahr – sollte nach Maß verlaufen. So bucht der Stier auch Gewohntes Last Minute. In Andalusien fühlt er sich beispielweise immer wohl, denn die spanische Lebensart, Sangria, Paella und Flamenco begeistern den Stier. Außerdem versprechen das warme Wasser an den Stränden sowie die harmonischen Tendenzen der Planeten Merkur und Venus einen unvergesslichen Traumurlaub.

Zwillinge

Der Zwilling möchte im Urlaub richtig Spaß haben. Rimini in Italien könnte also genau das Richtige für ihn sein. Der lange weiße Sandstrand ist legendär und in den Bars sowie den Diskotheken des Badeortes an der Adria geht es abends heiß her. Wem Faulenzen in den Ferien nicht reicht, findet in dem Städtchen viel Sehenswertes. Neben den unzähligen Restaurants und Shoppingmeilen gibt römische Tempel, einen Triumphbogen, Museen und einen großen Freizeitpark zu besichtigen.

Krebs

Venus küsst den Krebs im Sommer besonders. Grund genug, um sich einen All-Inclusive-Urlaub in Ägypten zu leisten. Besonders einladend sind die schicken Hotels in Al-Gouna, der Badeort Scharm al-Scheich, wo unberührte Strände zum Relaxen auffordern, und der feinsandige Strand von Soma Bay. Hier kann der Krebs Wassersport in allen Variationen betreiben, sich am Abend in den Restaurants verwöhnen und den Tag mit einem Drink auf der Hotelterrasse ausklingen zu lassen.

Quelle: HolidayCheck in Kooperation mit Astrologin Jasmin Rachlitz

