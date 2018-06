Wodka-Wetttrinken & Co.: Das alles würden Deutsche für ein WM-Ticket tun

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist in aller Munde – ab dem 14. Juni geht es wieder los. Doch was würden Deutsche wirklich tun, um noch ein Ticket zu ergattern?

Seien Sie ehrlich: Was wäre Sie bereit zu tun – etwas Ungewöhnliches –, um ein Ticket zum Finale unter Beteiligung der Nationalmannschaft zu bekommen?

Das Portal HolidayCheck hat diese Frage an über 1.000 Deutsche gerichtet – und ihnen verschiedene Vorschläge unterbreitet:

Wodka-Wetttrinken für ein Final-Ticket

Seit hunderten von Jahren wird in Russland der klare Schnaps aus Roggen oder Kartoffeln getrunken. Wenn es darum geht, mit einem Einheimischen um die Wette zu trinken, scheinen viele Deutsche, das Risiko eines unliebsamen Katers am nächsten Morgen zu scheuen: Nur knapp 16 Prozent würden für ein Ticket inklusive Reisekosten zum Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft mit einem Russen Wodka um die Wette trinken. Damit liegt der Konsum von Hochprozentigem dennoch auf Platz eins der außergewöhnlichen Dinge, die Befragte bereit sind, zu tun.

Ein Konzert in der Fußgängerzone

Ein Ticket für ein kleines Ständchen in der Öffentlichkeit – eine Option für 15 Prozent der Befragten. Sie würden sich für ein Ticket in eine Fußgängerzone stellen, um dort den Titel "Moskau" der Band "Dschinghis Khan" zu singen und ein Konzert auf dem typisch russischen Zupfinstrument "Balalaika" zu geben.

Unter einer Pelzmütze oder in der Sauna schwitzen

Ist die gegen extreme Kälte schützende und in Russland gerne getragene Pelzmütze "Uschanka" selbst im milden Winter Deutschlands für den ein oder anderen zu warm, bringt sie ihren Träger im Sommer ordentlich ins Schwitzen. Genau das würden rund elf Prozent der Befragten zwei Wochen lang in Kauf nehmen, um Jogis Elf live zu unterstützen. Ebenso viele (elf Prozent) würden für ein Final-Ticket mit ihrem Erzfeind in eine 100 Grad heiße "Banja"-Sauna gehen und sich traditionsgemäß gegenseitig mit Birkenzweigen quästen.

Tattoo gegen Ticket

Für eine "Matroschka" werden immer kleiner werdende Puppen aus Holz gefertigt und ineinandergesteckt. Die Schachtelpuppe im Stil einer russischen Bäuerin erfreut sich besonders bei Touristen großer Beliebtheit.

Knapp sechs Prozent der Umfrageteilnehmer wären bereit, sich eine russische Schachtelpuppe tätowieren zu lassen, um sich im Gegenzug das letzte Spiel der Fußballweltmeisterschaft vor Ort in Russland anschauen zu können.

WM-Finale daheim statt in Moskau

Die Mehrheit der Befragten, nämlich knapp 60 Prozent, würde keine der genannten Taten vollbringen, um ein Ticket inklusive Reisekosten zu erhalten. Auch, wenn es sich um den Lieblingssport der Deutschen handelt, hat die Euphorie offensichtlich ihre Grenzen. Sogar die Liebe zum eigenen Auto scheint da größer: Nur knapp sieben Prozent der Befragten würden ihren Wagen gegen ein Fahrzeug der russischen Marke "Lada" aus den 1970er tauschen.

Übersicht: Was würden Sie für ein Ticket tun?

Mit einem Russen Vodka um die Wette trinken 15,9% Sich eine russische Schachtelpuppe ("Matrjoschka") tätowieren lassen 5,7% Zwei Wochen im Sommer eine "Uschanka"-Pelzmütze tragen 10,8% In der Fußgängerzone "Moskau" von Dschinghis Khan singen und dabei Balalaika spielen 15,2% Sich eine Woche lang nur von "Hering im Pelzmantel" ernähren 7,3% Im eiskalten Seliger-See zwischen Moskau und St. Petersburg schwimmen 9,9% Ihr Auto gegen ein Fahrzeug der russischen Marke "Lada" aus den 1970ern tauschen 6,8% Mit Ihrem Erzfeind in eine 100 Grad heiße russische "Banja"-Sauna gehen 11,1% Nichts davon 59,2%

Quelle: Holidaycheck, Teilnehmer insgesamt: 1.026

