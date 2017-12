Lecker: Das sind die zehn besten Restaurants in München

In München kann man gut und abwechslungsreich essen gehen. Zahlreiche Restaurants laden zu kulinarischer Vielfalt ein. Das sind die zehn besten Lokale der Stadt.

Wer in München im Restaurant essen gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Um Ihnen Ihre Entscheidung zu erleichtern, haben wir für Sie die zehn besten Restaurants der Stadt zusammengestellt.

Auf dem Portal Tripadvisor wurden die besten Restaurants Münchens von Gästen bewertet. Das sind die zehn besten Münchner Lokale und ihre Bewertungen:

10. Trattoria Da Fausto: "Ein perfekter Abend"

"Es war einfach vom Betreten des Restaurants bis zum Verlassen: ein perfekter Abend! Die gegrillten Artischocken, die Pasta-Variationen, das Saltimbocca, die Nachspeise, der Wein, der Service! Kompliment an die Küche. Herzlichen Dank!" - Barbara via Tripadvisor

Adresse: Helmtrudenstraße 1 | Ecke Ungererstraße, 80805 München

9. Nam Giao 31: "Eher außergewöhnlich"

"Das Lokal liegt nicht weit von der U-Bahn Goetheplatz. Der Laden selbst ist sehr klein und gut besucht, weshalb man besser vorher reservieren sollte. Die Bedienung war sehr nett. Die Speisekarte ist angemessen - sowohl für Fleischgerichte, als auch vegetarische Gerichte ist genug Auswahl vorhanden, für einen Asiaten sind die Preise etwas gehobener. Die Zubereitung allerdings verlief sehr flott und das Essen wurde heiß serviert. Geschmacklich ist es etwas scharf, auch wenn es nicht explizit ausgewiesen war bei meinem Essen, aber noch im Rahmen des verträglichen. Der Geschmack selber war meines Erachtens nicht so, wie man es vom typischen Asiaten um die Ecke gewöhnt ist, sondern doch eher außergewöhnlich - daher auf jeden Fall mal was Neues." - Maria W. via Tripadvisor

Adresse: Maistraße 31 | Nähe Sendlinger Tor, 80337 München

8. Vinothek by Geisel: "Einfach mal einen Abend verwöhnen lassen"

"Toll zum Weine probieren! Selten eine so ausgewählte und tolle Karte mit offenen Weinen gesehen. 0,1 Liter oder 0,2 Liter kann man auswählen. Hier wird man toll beraten - man merkt einfach die Expertise der freundlichen Mitarbeiter. Unbedingt Käse und San Daniele Schinken - frisch vor den Augen aufgeschnitten - zum Wein dazu bestellen und sich einfach mal einen Abend verwöhnen lassen." - Trixi B. via Tripadvisor

Adresse: Schützenstraße 11, 80335 München

7. Longgrain Thai Cuisine: "Mit authentisch Zutaten gekocht"

"Sehr schönes kleines Lokal mit freundlicher Bedienung, das man allerdings von außen leicht übersehen kann. Das Essen wird mit authentisch Zutaten gekocht, es schmeckt intensiv und überraschend neu. Auf Wunsch bekommt man eine kurze Einführung in die verwendeten Zutaten, wie z.B. die verschiedenen Basilikum-Sorten oder Flügelbohnen. Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich allerdings: etwas mehr Licht auf die einzelnen Tische, damit man auch sieht was man isst." - Anonymer User via Tripadvisor

Adresse: Belgradstraße 45, 80796 München

6. Taverna Limani: "Sehr gemütlich"

"Wir waren sechs Personen und haben neun verschiedene Gerichte probiert und alle waren rundum zufrieden. Da das Lokal voll besetzt war, steigerte sich der Geräuschpegel im Laufe des Abends und die Küche und der Service hatte jede Menge zu tun. Dies wurde aber gut bewältigt und wir fanden unseren Aufenthalt sehr gemütlich." - Anita K. via Tripadvisor

Adresse: Rotdornstraße 2, 81547 München

5. Thalassa: "Der Chef weiß, wie man Gäste zu 101 Prozent zufriedenstellt"

"Ich war mit meiner Frau und Tochter an einem Samstagabend zu Gast. Das Essen kam für ein voll ausgebuchtes Restaurant sehr schnell und optisch ansprechend für das Auge. Wir hatten uns zum Hauptgang für eine individuell gestaltete Platte mit Fleisch, Meeresfrüchte und Fisch entschieden, was für die Küche und den Service kein Problem darstellte. Das Essen war rundum perfekt, angefangen bei der Vorspeise bis zum Dessert. Hervorzuheben ist, es war alles frisch, optimal gewürzt und temperiert. Was aber mehr als fünf Sterne verdient, sind der Service und die Gastfreundschaft. Das Personal, besonders aber der Chef weiß, wie man Gäste zu 101 Prozent zufriedenstellt. Abschließend möchte ich anmerken, dass wir mehrmals wöchentlich essen gehen in einfachen Restaurants, aber auch in Häusern, die mit Sternen versehen wurden, aber solch einen Service kann man vergebens suchen, in jeder Kategorie." - Marc R. via Tripadvisor

Adresse: Wasserburger Landstraße 212, 81827 München

4. Savanna: "Es kommt Urlaubsfeeling auf"

"Wir verbrachten einen super Abend im Savanna. Es kommt dort wirklich Urlaubsfeeling auf. Der Service ist super nett und ständig um das Wohlbefinden bemüht. Neben dem hervorragenden Essen haben uns auch die Weine sehr gut geschmeckt. In jeder Hinsicht eine spitzen Qualität!" - VonMehling via Tripadvisor

Adresse: Maistraße 63, 80337 München

3. Naxos Taverna: "Super Entscheidung"

"Die Taverna Naxos [...] war eine super Entscheidung. Das Ambiente finde ich ganz gut, ansprechend und nicht zu kitschige Deko (ok, über den Kronleuchter kann man streiten), bequeme Bänke, angenehme Farben. Am Wochenende ist hier wohl immer sehr viel los, dementsprechend wird es dann auch mal ganz schön laut, was etwas schade ist. Der Service: Super aufmerksam, schnell und mega schlagfertig, hat mir sehr gut gefallen. [...] Die Vorspeisen sind sehr gut gewesen, alles gut abgeschmeckt und die frittierten Gemüse zum Glück nicht so fettig." - SonjaMuenchen via Tripadvisor

Adresse: Verdistraße 33, 81247 München

2. Mariannenhof: "Werden auf jeden Fall wieder kommen"

"Hier stimmt einfach alles, der Service, das Essen, die Musik. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Das Essen war echt sehr lecker. Der Kellner war nett, witzig und aufmerksam. Der Preis war super fair. Wir werden auf jeden Fall wieder kommen. Geheimtipp: Samstags kommen und nach dem Banker Fragen, euch erwartet eine gute Zeit." - Alyreon via Tripadvisor

Adresse: Mariannenstraße 1 | Ecklokal, 80538 München

1. Servus Heidi: "Hier wird Dienstleistung groß geschrieben"

"Wir hatten in einer größeren Gruppe einen tollen Abend hier. Nicht nur das Essen und das Ambiente waren toll, sondern auch der Service war ausgesprochen gut. Wir hatten zwei so liebe Bedienungen. Hier wird Dienstleistung wirklich ganz groß geschrieben. Absolut empfehlenswert." - VaVaDa via Tripadvisor

Adresse: Landsberger Straße 73, 80339 München

