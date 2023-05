Flugbegleiterin erklärt, warum Drängler beim Ausstieg „Idioten“ sind

Als Erster draußen sein

Jeder kennt es: Sobald das Flugzeug gelandet ist, springen schon die ersten Passagiere auf, um möglichst als Erstes die Maschine zu verlassen. Eine Flugbegleiterin ist genervt davon.

Immer wieder empfehlen Flugbegleiter und Reise-Experten, dass Passagiere während des gesamten Fluges angeschnallt bleiben sollten – außer zum Beispiel sie stehen auf, um auf die Toilette zu gehen. Das gilt auch für die Phase nach der Landung, wenn die Maschine zum richtigen Gate rollt. Aber wie oft halten sich wirklich die Passagiere daran? Wer schon oft geflogen ist, wird wissen: In fast jedem Flug springen die ersten Menschen schon auf, sobald die Landung absolviert ist. Eine Flugbegleiterin erklärt nun, warum sie von diesem Verhalten extrem genervt ist.

„Wozu die Eile?“: Flugbegleiter hat kein Verständnis für Drängler

„Wenn Sie zu den Menschen gehören, die nach der Landung aufstehen, bevor die Türen des Flugzeugs geöffnet werden, sind Sie ein Idiot“, schreibt eine Flugbegleiterin anonym in einem Beitrag auf dem britischen Online-Portal The Sun. Sie könne gar nicht genug betonen, dass die betroffenen Personen nirgendwo so schnell hinkommen werden. „Wenn vor Ihnen noch Leute im Gang stehen, werden Sie dort einfach wieder aufgehalten, wozu also die Eile?“ Es sei in Ordnung nach vorne zu gehen, wenn die Reihen davor frei sind – ohnehin sei es viel effizienter und geordneter, wenn Passagiere Reihe für Reihe das Flugzeug verlassen. Wer sich nach vorne drängelt, würde sich aber nicht viel Zeit sparen, weil man am Flughafen an der Passkontrolle sowieso wieder auf die gleichen Menschen stoßen würde.

Personen, die nicht auf einem Gangplatz sitzen, hätten außerdem keine andere Wahl, als darauf zu warten, bis der Sitznachbar aufgestanden ist. Bis dahin müssten sie unter den Gepäckfächern in die Hocke gehen, da nicht genug Platz ist, um aufrecht zu stehen: „Am Ende haben Sie Schmerzen im Nacken und in den Knien, anstatt nur in einem von beiden, was für mich nicht gerade nach einem Kompromiss klingt“, so die Flugbegleiterin.

Aus Sicherheitsgründen: Warum Passagiere nicht frühzeitig aufstehen sollten

Es gibt aber einen noch viel wichtigeren Grund, warum sie davon abrät, nach der Landung sofort aufzustehen und sich nach vorne zu drängeln. Wer aufsteht, solange die Maschine noch rollt, setzt sich einer Verletzungsgefahr aus: „Das ist so, als würde man den Sicherheitsgurt abnehmen und versuchen, sich im Auto fortzubewegen, nur weil man von der Autobahn abgekommen ist. Das Fahrzeug ist noch in Bewegung, und es kann immer noch sehr gefährlich sein.“ Tatsächlich würden sich mehr Menschen verletzen, während das Flugzeug am Boden steht, als während es sich in der Luft befindet – und das läge oft daran, dass sie nicht angeschnallt seien.

Zwar habe sie Verständnis dafür, dass Passagiere sich nach einem langen Flug die Beine vertreten wollen – insbesondere, wenn man groß ist oder nur wenig Beinfreiheit hatte. Im Endeffekt würde es aber allen Passagieren zum Vorteil gereichen, wenn jeder auf einen geordneten Ausstieg achten würde. Wer dennoch unbedingt der erste sein möchte, der das Flugzeug verlässt, der sollte sich laut der Flugbegleiterin einen Platz auf der linken Seite der Maschine suchen – am besten weit vorne, bei kleineren Flugzeugen auch hinten. Das ist üblicherweise die Seite, von der Passagiere aus dem Flieger aussteigen.

