Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" wegen Corona in deutschem Hafen unter Quarantäne gestellt

Rund 3.000 Personen an Bord

Ein Kreuzfahrtschiff mit rund 3.000 Besatzungsmitgliedern an Bord befindet sich im Hafen von Cuxhaven in Quarantäne. Eine Person war an Coronavirus erkrankt.