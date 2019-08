Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es einen magischen Ort, den kaum einer kennt - besuchen Sie ihn

Auf Kreuzfahrten gibt es so allerhand zu entdecken.

Sie denken, Sie wissen schon alles über Kreuzfahrten? Weit gefehlt. Denn diesen Ort hatten Sie sicherlich noch nicht auf dem Schirm - sollten Sie aber.

Kreuzfahrt-Passagiere lieben nicht zuletzt auch das Freizeitprogramm auf der Reise durch die Meere oder Flüsse der Welt. Dabei äußerst beliebt und bekannt: Pool, Casinos Restaurants, Shows und Bars auf dem Kreuzfahrtschiff. Doch einen wenig bekannten Ort sollten Sie auf der Reise unbedingt mal besuchen, gerade weil ihn die wenigsten kennen.

Bibliotheken auf der Kreuzfahrt: Warum sie so sehenswert sind

Lesen Sie gern? Lieben Sie den Geruch von Büchern? Haben Sie auf der Reise aber nur Lesestoff auf dem E-Book-Reader dabei, da sonst das Gepäck zu schwer ist? Dann brauchen Sie nicht zu verzagen: Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es häufig Bibliotheken, in denen Sie sich zahlreiche Bücher ausleihen können. Doch nicht nur das: In den Kreuzfahrt-Bibliotheken gibt es auch Spiele wie Monopoly, Schach oder Scrabble für unterhaltsame Stunden.

Bibliotheken auf Kreuzfahrtschiffen sind zudem angenehm luftige Räume, die Entspannung garantieren. Traditionelle Kreuzfahrt-Bibliotheken verfügen nicht selten über traumhafte lederbezogene Böden, die den Geräuschpegel gering halten sollen. Bequeme Ledersessel laden ein, sich einzukuscheln und in aller Ruhe ein gutes Buch zu genießen. Auch glänzende Holzverkleidungen und nautische Erinnerungsstücke finden sich in den magischen Hallen. Doch auf welchen Schiffen gibt es nun eigentlich Bibliotheken?

Celebrity Cruises: Kreuzfahrt-Bibliotheken mit Eleganz

Die Ausstattung der Bibliotheken von Celebrity Cruises zeichnen sich durch natürliches Licht, Weitläufigkeit und sorgfältig ausgewählte Farben aus. Auch die Materialien sind exquisit: Schimmerndes Glas oder glänzendes Holz sorgen für eine Wohlfühl-Atmosphäre. Die Bibliothek beherbergt eine Vielzahl an Büchern in verschiedenen Sprachen.

Bibliothek an Bord der "Mein Schiff 1" von Tui Cruises

An Bord der "Mein Schiff 1" finden Passagiere eine ebenso außergewöhnliche Bibliothek: Die Bibliothek hat derzeit eine Partnerschaft mit Thalia, einer großen deutschen Buchhandelskette. Geboten werden aktuelle Bestseller zum Schmökern oder Reiseführer und -Magazine.

AIDA Cruises-Lesegenuss

Auf allen Aida-Kreuzfahrtschiffen finden Sie in der Bibliothek eine große Auswahl aus Romanen und Krimis für "entspanntes Schmökern auf der Kreuzfahrt", wie es auf der Website heißt. Die Bordbibliothek ist gut sortiert und bietet neben Büchern eine bunte Auswahl an Karten- und Gesellschaftsspielen an.

MSC Kreuzfahrten Bibliothek

Auch auf Kreuzfahrt mit MSC kann man sich in der Bibliothek eine Auszeit gönnen. Bücher, Magazin, Spiele und mehr finden Leseratten und Unterhaltungsliebhaber an Bord der MSC-Schiffe.

sca