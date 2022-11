Wenn Sie auf Kreuzfahrt zu einem wichtigen Termin nicht erscheinen, werden Sie von Bord geschmissen

Teilen

Kreuzfahrten sind zur Erholung da. Dennoch gibt es einige Regeln, die Passagiere währenddessen einhalten müssen. Denn es drohen ernsthafte Konsequenzen.

Kreuzfahrten sind bei jährlich rund 30 Millionen Menschen eine beliebte Art, Urlaub zu machen. Es sollten jedoch an Bord auch so einige Regeln befolgt werden. Die Nicht-Beachtung kann Sie nämlich schlimmstenfalls von Bord befördern.

Auch auf Kreuzfahrtschiffen gibt es Regeln. © Stefan Sauer/dpa

So wichtig ist für Passagiere die Sicherheitsübung an Bord eines Kreuzfahrtschiffes

Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie an Ihrem ersten Tag auf dem Kreuzfahrtschiff eine wichtige Sache beachten, damit Sie Ihre Kreuzfahrt überhaupt fortführen dürfen. So erklärte Adam Coulter, Chefredakteur von Cruise Critic, gegenüber dem britischen Express die Bedeutung der Sicherheitsübung an Bord von Kreuzfahrtschiffen.

Laut Coulter haben viele Kreuzfahrtunternehmen beschlossen, dass die Sicherheitsübung verpflichtend ist. "Überspringen Sie nicht die Sicherheitsübgung", so der Chefredakteur gegenüber dem Express. "Es ist obligatorisch und liefert wichtige Informationen für den Notfall. Wenn Sie sie verpassen, können Sie schon am ersten Hafen von Bord geworfen werden, egal ob Sie schon einmal mitgesegelt sind."

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Geheimnis? Halten Sie auf dem Schiff nach diesem einen Herren Ausschau.

Im Jahr 2012 sei auf der Seabourn Cruise Line ein älteres Paar vom Schiff geschmissen worden, das nicht an der Übung teilgenommen hatte. In einer Erklärung habe Seabourn den Vorfall bestätigt. Die Frau habe sich geweigert, an der vorgeschriebenen Übung teilzunehmen, "trotz mehrerer ausdrücklicher Warnungen und persönlicher Kommunikation durch die Schiffsoffiziere".

Kreuzfahrten: Wie umweltfreundlich und vertretbar sind sie wirklich? Fotostrecke ansehen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Sicherheitsübungen sind sicher nicht der spannendste Teil einer Kreuzfahrt, jedoch sind sie für die Sicherheit der Kreuzfahrt-Passagiere enorm wichtig. Jeder sollte also an einer teilnehmen - ganz gleich, ob verpflichtend oder nicht oder wie oft Sie sie vielleicht schon miterlebt haben in der Vergangenheit.

Auch interessant: Wer diese Kreuzfahrt-Insider nicht kennt, sollte besser daheim bleiben.