Was Sie niemals auf Ihren Gepäckanhänger schreiben sollten

Gepäckstücke mit Anhängern zu versehen, ist sinnvoll, vor allem, da Koffer verloren gehen können. Bestimmte Informationen sollten darauf aber nicht zu finden sein.

Praktisch jeder an einem Flughafen kann die Informationen auf Ihrem Gepäckanhänger lesen, wenn er einmal abhanden kommt. Dennoch sollten Sie einen Gepäckanhänger daran anbringen. Was dort genau vermerkt sein sollte, erfahren Sie im weiteren Artikel.

Was auf Ihrem Gepäckanhänger vermerkt sein sollte

Grundsätzlich gilt: Die Fluggesellschaft muss Sie erreichen können, um Sie zu informieren, dass Ihr Gepäckstück gefunden wurde. Wichtig ist es daher, auf den Gepäckanhängern Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer zu vermerken. Wenn Sie ins Ausland reisen, vermeiden Sie einen Gepäckanhänger mit einer Flagge oder ähnlichem darauf, das etwas über Ihre Nationalität verrät.

Wenn so ein Koffer mal verloren geht, ist ein Gepäckanhänger äußerst nützlich. © picture alliance/Roland Weihrauch/dpa

Erstellen Sie zudem sicherheitshalber eine E-Mail, die ein Foto Ihres Gepäcks, seiner Abmessungen sowie Ihrer Kontaktinformationen enthält, die Sie im Falle des Verlorengehens Ihres Gepäcks an die Fluggesellschaft weiterleiten können.

Übrigens: Achten Sie auch darauf, dass Ihr Anhänger über eine Abdeckung verfügt. So sind Ihre Kontaktinformationen vor den Augen Fremder geschützt.

Schreiben Sie nie Ihre Adresse auf den Gepäckanhänger

Was Sie jedoch nicht auf Ihrem Gepäckanhänger vermerken sollten, ist Ihre Heimatadresse. "Wenn Sie vermeiden können, Ihre Heimatadresse anzugeben, werden Sie wahrscheinlich während Ihrer Abwesenheit weniger Opfer eines Einbruchs sein", erklärt dazu das Portal USA Today.

Was Sie stattdessen auf dem Schild an Ihrem Koffer vermerken sollten, ist die Adresse Ihres Aufenthaltes während der Reise, also die vom Hotel oder einer ähnlichen Ferienunterkunft. Zumindest auf Ihrem Hinflug in den Urlaub. Für den Rückflug ist es zum Beispiel ratsam, die Arbeitsadresse auf dem Anhänger zu notieren.

Gepäckanhänger gibt es auch elektronisch

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, der kann sich auch einen elektronischen Gepäckanhänger zulegen. Diese verfügen oftmals über bestimmte Codes, die von den Flughafen-Mitarbeitern gescannt werden können. Dadurch kommen sie an die nötigen Infos, ohne dass Fremde sie auslesen können.

Zudem können Sie die elektronischen Anhänger auch auf Ihrem Smartphone verfolgen. Dadurch kennen Sie jederzeit den genauen Standort Ihres Gepäckstücks.