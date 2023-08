Band lost aus, wer bei Fluglandung klatschen muss – Netz fragt: „Das ist doch normal, oder?“

Aus der Mode gekommen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simon Mones schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Mitglied der Band Giant Rooks muss bei der Landung im Flugzeug klatschen. Früher war das ganz normal. Heute nicht mehr, aber warum?

Wer in den Urlaub will, nutzt dafür oft das Flugzeug. Mit dem Benehmen an Bord nehmen es allerdings nicht alle Gäste immer so genau, wie eine australische Flugbegleiterin in einem Video erklärt. Und auch ein Pilot von American Airlines stellte vor dem Abflug die Verhaltensregeln klar. An einer Sache scheiden sich jedoch die Geister: dem Klatschen nach der erfolgreichen Landung.

Was früher gang und gäbe war, ist heute eine Seltenheit geworden. Auf Linienflügen ohnehin nicht. Wer nach der Landung klatscht, zieht somit unweigerlich die Aufmerksamkeit der anderen Passagiere auf sich. Für die Band Giant Rooks eine willkommene Mutprobe.

Giant Rooks ziehen Streichhölzer: Wer muss nach der Landung klatschen?

Im Juli hat die Gruppe ein Video auf ihrem TikTok-Kanal dazu hochgeladen. „Wer das kürzeste Streichholz zieht, muss bei der Landung klatschen“, heißt es in dem 15 Sekunden langen Clip. Eines der Bandmitglieder hält fünf Streichhölzer in der Hand und filmt, wie einer nach dem anderen zieht.

+ Weil er das kürzeste Streichholz gezogen hatte, musste Jonathan Wischniowski von den Giant Rooks bei der Landung klatschen. © TikTok (Giant Rooks)

Wer es sein wird, ist allerdings schon früh klar. Schon das zweite Streichholz, das Jonathan Wischniowski zieht, scheint der „Gewinner“ zu sein. Es folgt ein frustriertes: „Nein!“ Und da Wettschulden bekanntlich Ehrenschulden sind, wird bei der Landung brav geklatscht. Immerhin: Laut den Giant Rooks haben sogar ein paar Passagiere mitgeklatscht.

Klatschen nach der Landung: „Gehört sich doch so oder nicht?“

Viele Fans und TikTok-Nutzer zeigen sich in den Kommentaren unter dem Video sogar überrascht, dass nicht mehr Reisende geklatscht haben:

„Hä, wer klatscht denn bitte nicht bei der Landung? Das ist doch normal, oder nicht?“

„Gehört sich doch so oder nicht? Kenne es gar nicht anders!“

„Vor paar Jahren war es noch normal zu klatschen, wenn man gelandet ist. Heute anscheinend nicht mehr.“

Stellt sich die Frage: Warum ist das Klatschen nach der Landung aus der Mode gekommen? „Fliegen ist eine Normalität geworden“, sagt eine Flugbegleiterin dem Portal Travelbook, „quasi wie Zug- oder Busfahren.“ War es früher noch etwas besonders, mit dem Flugzeug zu reisen, geht es heute darum, möglichst schnell ans Ziel zu kommen.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Demnach war das Klatschen früher ein Zeichen der Dankbarkeit für den guten Service und eine Ehrerweisung an die Piloten. Inzwischen ist Fliegen kein Luxus mehr, sondern für viele Gewohnheit. So mancher Reisende ignoriert auch gerne mal die Sicherheitsanweisungen. Entsprechend wird auch nicht mehr oder kaum geklatscht. „Wenn heute mal jemand klatscht, dann sind das einzig Personen, die nur superselten oder gar zum allerersten Mal fliegen“, betont die Flugbegleiterin. Viele Reisende empfinden das Klatschen inzwischen gar als peinlich und sogar Knigge-Experten raten davon ab. „Denn es könnte als Misstrauen gegen die Crew ausgelegt werden“, wie der Reiseveranstalter TUI in seinem Blog schreibt. Quasi ein Zeichen der Erleichterung, dass man heil angekommen und das Flugzeug nicht abgestürzt ist.

Rubriklistenbild: © TikTok (Giant Rooks)