Ein Passagier rät dazu, als Allerletzter in den Flieger zu steigen – wie sinnvoll ist das?

Von: Franziska Kaindl

Immer als einer der letzten Passagiere ins Flugzeug einsteigen – das soll gewisse Vorteile bergen, wie ein Reisender auf Instagram verrät. Aber nicht jeder sieht das so.

Vielreisende kennen das Prozedere: Sobald am Flughafen zum Boarding aufgerufen wird, stürzt eine Masse an Flugpassagieren zum Gate. Jeder will möglichst früh in der Maschine sein, um einen guten Platz für den Koffer im Handgepäckfach zu ergattern. Ein Mann meint aber nun: Machen Sie das bloß nicht. Stattdessen habe es viel mehr Vorteile, allen anderen den Vortritt zu lassen.

Flugpassagier verrät seinen Reise-Trick für komfortables Fliegen

Lieber alle vorbeiziehen lassen und als Letztes einsteigen? Das dürfte den ein oder anderen Reisenden durchaus Überwindung kosten. Laut dem Instagrammer Lucas Chesterton hat das aber einen entscheidenden Vorteil: „Wenn Sie darauf warten, an Bord eines Flugzeugs zu gehen, stellen Sie sich nicht wie diese Leute an“, sagt er in einem Video, das er auf der Plattform geteilt hat. Darin ist er am Wartebereich an den Gates zu sehen – mit einem kurzen Schwenk der Kamera zeigt er die Schlange an Passagieren, die sich zum Boarding seines Fluges gebildet hat.

Stattdessen rät er: „Setzen Sie sich hin, entspannen Sie sich und seien Sie der Letzte, der dran ist.“ Sobald er sicher sei, dass niemand mehr kommt und zum letzten Mal zum Boarding aufgerufen wird, würde er zum Gate gehen, um sich einzuscannen. „Wenn ich dann in den Flieger gehe, suche ich mir eine Reihe mit freien Plätzen. Und weil ich weiß, dass niemand sonst kommt, habe ich eine Reihe für mich allein.“ Ein Tipp, der laut Clip offenbar funktioniert: Dieser zeigt Chesterton, wie er es sich in der Premium Economy bequem gemacht hat, weil dort wohl noch viele freie Plätze frei waren. Aber ist es wirklich so einfach, wie er meint?

Wechsel in höhere Flugzeug-Klasse erschleichen? User sind skeptisch

In den Kommentaren unter dem Instagram-Video herrscht eher Skepsis gegenüber Chestertons Methode. Besonders den angeblich problemlosen Wechsel in eine höhere Klasse betrachten viele kritisch: „Ich mache das schon seit Jahren auf Inlandsflügen, aber ich habe noch nie versucht, für ein kostenloses Upgrade die Abteilung zu wechseln“, meint zum Beispiel eine Userin. „Ich bin in der Business-Class geflogen, und ich habe das Gefühl, dass sie immer eine Liste mit sieben oder wie vielen Passagieren haben.“ Allerdings gäbe es immer die Möglichkeit, am Gate als letzter Passagier ein Upgrade zu erhalten, wenn man nett beim Personal fragt, so die Frau. Ein anderer Nutzer sieht es ähnlich: „Sie werden Ihnen nicht einfach ein Upgrade auf einen Premium-Sitz erlauben, nur weil dieser leer ist.“

Andere wiederum sehen das Manöver als riskant an: „Wenn der Flug sehr voll ist, werden Sie feststellen, dass es keinen Platz für Ihr Handgepäck gibt und die Crew es von Ihrem Sitz wegschiebt, sodass Sie Schwierigkeiten haben werden, es wiederzufinden“, meint eine weitere Person. Eine Frau, die nach eigener Aussage als Flugbegleiterin arbeitet, ist obendrein überhaupt nicht begeistert von dem Reise-Hack: „Ich bin eine Flugbegleiterin und das ist so nervig. Bitte verbreite so etwas nicht. Warum fragt man nicht einfach nett die Crew, ob man sich auf einen anderen Platz setzen kann?“

Letztendlich bleibt es wohl die Entscheidung der Reisenden, ob sie sich an diesem Trick versuchen wollen. Wie so oft, dürfte es aber die bessere Variante sein, einfach beim Flugpersonal nachzufragen, ob ein Sitzplatzwechsel möglich ist – insbesondere, wenn es sich um eine höhere Klasse handelt.