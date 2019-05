Wo kann ich eigentlich das Auto am Kreuzfahrt-Hafen parken?

Parken am Kreuzfahrthafen - alle Kosten im Überblick finden Sie hier.

Kreuzfahrten liegen im Trend. Doch wo kann man sein Auto am Kreuzfahrthafen parken? Die besten Möglichkeiten und eine Übersicht über die Kosten finden Sie hier.

Wer auf Kreuzfahrt geht, der reist zum Hafen gerne auch mit dem Auto an. Doch wohin mit der Karre, während man durch die Weltmeere oder Flüsse schippert? Für Kreuzfahrtfreunde und auch für diejenigen, die ihre Liebsten zum Hafen bringen und sich noch nicht so schnell von ihnen trennen können, gibt es an den Häfen Deutschlands verschiedene Möglichkeiten, das Auto abzustellen.

Parken während der Kreuzfahrt: Hier können Sie Ihr Auto abstellen

Um zum Hafen für die lang ersehnte Kreuzfahrt zu gelangen, müssen Reisende entweder das Flugzeug oder den Zug nehmen oder aber mit dem eigenen Auto anreisen. Doch wie teuer ist das Parken an Deutschlands Häfen? Lohnt sich die Anreise mit dem Auto?

Es kommt hierbei sicher darauf an, wie weit man selbst vom Abfahrthafen entfernt wohnt. Sind es nur etwa bis zu 300 Kilometer, kann sich die Anfahrt mit dem Auto durchaus lohnen. Denn dann dauert die Fahrt nicht lange, der Sprit hält sich in Grenzen und auch das Parken vor Ort kann relativ günstig ausfallen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Parkgebühren der verschiedenen Häfen Deutschlands für Kreuzfahrten.

Kreuzfahrt-Parken: Übersicht über Parkmöglichkeit an deutschen Häfen

Stadt Anbieter Parkmöglichkeit Kosten Hamburg Parken und Meer Valet-Parken* Außenparkplatz ab 79€ für 7 Tage ab 39€ für 7 Tage Park and Cruise Hamburg Hafen Valet-Service HH-Altona & HH-HafenCity Steinwerder-Spezial HH-Steinwerder ab 69€ für 7 Tage ab 50€ für 7 Tage Contipark Hamburg Tiefgarage Überseequartier 15€ für 24 Stunden Kiel Park and Cruise Kiel Seehafen Kiel 99€ für 7 Tage Parken und Meer Seehafen Kiel 89€ für 7 Tage Rostock Warnemünde easy-parken Hafen Rostock Warnemünde 64€ für 7 Tage Bremerhaven Langzeitparken am Terminal 145€ für 7 Tage Lübeck-Travemünde Langzeitparken am Terminal 90€ für 7 Tage

* Beim Valet-Parken übernimmt der Anbieter das Parken der Kundenfahrzeuge gegen eine Gebühr. Umgangssprachlich wird diese Dienstleistung auch Parkservice genannt.

