Kaffeehaus, Burgtheater und Schmäh: Eine Reise nach Wien

Die österreichische Hauptstadt war einst das Zentrum der einstigen Monarchie – heute ist Wien ein perfektes Ziel für einen Städtetrip. Erfahren Sie mehr darüber!

Die Donaumetropole ist reich an Geschichte und Geschichten: Für die Kaffehauskultur, das Burgtheater und den Wiener Schmäh ist die Stadt weltbekannt. Aber das ist noch lange nicht alles.

Um sich einen ersten Eindruck von den historischen Seiten der Stadt zu verschaffen, bietet sich eine Fahrt mit der Ringbahn entland der Ringstraße an, die in etwa eine halbe Stunde dauert. Während der Fahrt passieren Sie die Staatsoper, die Hofburg, das Parlament sowie das Burgtheater. Bei der Fahrt mit der "Vienna Ring Tram" erfahren Sie über Kopfhörer Wissenswertes über die verschiedenen Gebäude in verschiedenen Sprachen – sogar im Wiener Dialekt.

Kaiserliches Wien

In der Innenstadt können Sie weitere geschichtsträchtige Bauwerke bestaunen und danach bei einem Haferl Kaffee in das einzigartige Wiener Lebensgefühl eintauchen. Zu sehen gibt es beispielsweise den imposanten Stephansdom, dessen Ursprung bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht.

Wandeln Sie auf den Spuren der Habsburger Monarchie, besuchen Sie die prächtigen Barockschlösser Schönbrunn und Belvedere und werfen Sie in der Hofburg einen Blick auf die Schaltzentrale des einstigen Riesenreiches. Die barocke Parkanlage Belvedere mit den beiden Schlössern und dem botanischen Garten lädt zum Flanieren ein, bevor es mit der Besichtigung weitergeht.

Die Hofburg ist die ehemalige Residenz der Habsburger in Wien und besteht aus Teilen verschiedener Epochen. Der bekannteste davon ist die "Neue Burg", bei der sich auch der Eingang zur Nationalbibliothek befindet. Bei einer Führung können Sie das Sisi-Museum sowie die einstigen Privatgemächer von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gattin besichtigen.

Das Burgtheater gilt als eines der ältesten Sprechtheater Europas und geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Bald entwickelte es sich zu einem wichtigen Treffpunkt der Wiener Hochkultur. Bei den täglichen Führungen bestaunen Sie die Besucher die Architektur sowie die Deckengemälde.

Tipp: Genießen Sie die Aussicht vom Dach des Theaters über den Volksgarten bis hin zu den beiden Museen und über den Rathauspark.

Prater und Riesenrad

Das Gebiet der ehemaligen Jagdgründe der österreichischen Kaiser wurde 1766 für die Allgemeinheit freigegeben. Seitdem dient das Gelände vor allem als Naherholungsgebiet. Auf der zum Praterstern gewandten Seite befindet sich ein nostalgischer Vergnügungspark – der "Wurstelprater".

Das ganzjährig geöffnete Riesenrad am Eingangsbereich zum Wurstelprater zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das historische Stahlrad wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet.

Tipp: Ein kleines Museum an seinem Fuß erzählt seine Geschichte mit nostalgischen Installationen.

Infos rund um Wien

Wien ist die Hauptstadt Österreichs.

Einwohnerzahl: 1,85 Millionen

Flughafen: Flughafen Wien-Schwechat

Kulinarische Genüsse auf wienerisch: Wiener Schnitzel, Palatschinken, Tafelspitz, Sacher Torte, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn

Sightseeing-Highlights: Hofburg, Burgtheater, Parlament, Museumsquartier, Schönbrunn, Belvedere, Prater

