Was passiert, wenn die Künstliche Intelligenz eine Reise durch Italien plant?

Von: Simona de Clerk

Italien ist eines der liebsten Urlaubsziele der Deutschen. Warum also nicht eine Rundreise durch das Land machen – und warum diese nicht von ChatGPT planen lassen?

Als große Italien-Liebhaberin mit Wurzeln nahe von Rom gab es in meinem Leben tatsächlich kein einziges Jahr – nicht mal zu Pandemiezeiten – in dem ich nicht in Italien gewesen bin. Wenn man so oft in ein Land fährt, plant man seinen Urlaub nur noch marginal – meist ist es mit dem Datum und der Flugbuchung oder Überlegungen, wie man mit dem Auto dorthin kommt, schon getan.

Eine Reise durch Italien, geplant von Künstlicher Intelligenz - kann das was werden? © IMAGO / Manfred Segerer

Reisplanung durch ChatGPT: Sinnvoll oder absolut unnötig?

Es hat sich mir nun aber in Zusammenhang mit ChatGPT die Frage gestellt, wie wohl die Künstliche Intelligenz eine Rundreise durch Italien planen würde. Also habe ich folgenden Befehl, in diesem Zusammenhang auch prompt (engl. Aufforderung) genannt, in den Chat gestellt: „Plane mir eine Reise durch Italien mit Fokus auf Erholung, Sightseeing und Kulinarik.“ Die Antwort: „Natürlich! Ich kann dir eine Reiseroute durch Italien mit Schwerpunkt auf Erholung, Sightseeing und Kulinarik vorschlagen. Hier ist ein Beispiel für eine 10-tägige Reise.“

Tag 1-3: Rom

„Beginne deine Reise in der atemberaubenden Stadt Rom. Besichtige historische Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum, das Forum Romanum und den Vatikan mit dem Petersdom und der Sixtinischen Kapelle. Genieße die köstliche italienische Küche in den Trattorien und Restaurants der Stadt.“ So weit, so gut. Nicht so richtig die Geheimtipps und auch unter „köstliche italienische Küche“ kann man sich nicht so richtig etwas vorstellen. Ich habe also für Tag 1–3 nochmal nachgeschärft und folgenden Befehl gegeben: „Gib mir noch ein paar touristische Geheimtipps für Rom und beschreibe mir, welche Speisen typisch römisch sind, die man probiert haben sollte. Gib mir zudem ein paar Geheimtipps hinsichtlich Restaurants.“

Antwort:

Touristische Geheimtipps in Rom:

Aventinischer Schlüssellochblick: Gehe zum Aventin-Hügel und suche das berühmte „Schlüsselloch“. Schau hindurch und genieße den atemberaubenden Blick auf den Petersdom.

Gianicolo-Hügel: Besuche den Gianicolo-Hügel am späten Nachmittag, um einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt zu genießen. Um 12 Uhr mittags kannst du hier auch eine traditionelle Kanonensalve erleben.

Trastevere: Erkunde das Viertel Trastevere, das für seine engen Gassen, mittelalterlichen Häuser und lebendige Atmosphäre bekannt ist. Hier findest du charmante Cafés, Restaurants und Kunsthandwerksläden.

Typisch römische Speisen:

Carbonara: Eine klassische römische Pasta-Spezialität mit einer cremigen Sauce aus Eiern, Speck (Guanciale), Parmesankäse und Pfeffer.

Cacio e Pepe: Eine einfache, aber köstliche Pasta-Spezialität, bei der die Sauce aus Pecorino-Käse und schwarzem Pfeffer besteht.

Saltimbocca alla Romana: Zarte Kalbsschnitzel, die mit Salbei und luftgetrocknetem Schinken umwickelt und in Weißwein geschmort werden.

Carciofi alla Romana: Artischocken, die mit Knoblauch, Petersilie, Minze und Zitronensaft gekocht werden, bis sie zart und aromatisch sind.

Restaurant-Empfehlungen in Rom:

Da Enzo al 29: Ein beliebtes Restaurant im Trastevere-Viertel, das römische Hausmannskost serviert. Hier kannst du Gerichte wie Amatriciana, Saltimbocca und Carciofi alla Romana probieren.

Roscioli: Eine Kombination aus Delikatessengeschäft, Bäckerei und Restaurant. Hier kannst du köstliche lokale Spezialitäten wie Pecorino-Käse, Salami, frisches Brot und eine große Auswahl an Weinen genießen.

Armando al Pantheon: Ein familiengeführtes Restaurant in der Nähe des Pantheons, das traditionelle römische Gerichte anbietet. Ihre Spezialitäten umfassen unter anderem Bucatini all‘Amatriciana und Ossobuco.

Klingt doch schon viel besser - und hat, nach Überprüfung, auch alles seine Richtigkeit. Also weiter in der Reiseplanung.

Tag 4-5: Florenz

„Nimm einen Zug nach Florenz, der Wiege der Renaissance. Besuche die beeindruckende Kathedrale Santa Maria del Fiore und den Glockenturm von Giotto. Erkunde die Uffizien-Galerie und bewundere Meisterwerke wie ‚Die Geburt der Venus‘ von Botticelli. Koste auch die toskanische Küche, insbesondere die berühmte Florentiner Steak.“ Auch hier lassen sich die Ergebnisse analog zu Rom verfeinern.

Tag 6-7: Cinque Terre

„Fahre von Florenz an die ligurische Küste nach Cinque Terre. Dieses malerische Küstengebiet Italiens besteht aus fünf farbenfrohen Dörfern: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Genieße entspannte Spaziergänge entlang der Wanderwege zwischen den Dörfern und probiere die regionalen Meeresfrüchtegerichte und den leckeren ligurischen Wein.“

Tag 8-9: Neapel und Amalfiküste

„Reise nach Neapel, der pulsierenden Stadt am Fuße des Vesuvs. Besuche das archäologische Ausgrabungsgelände von Pompeji und erkunde die engen Gassen des historischen Zentrums von Neapel. Mach einen Tagesausflug zur atemberaubenden Amalfiküste, um die malerischen Küstenstädte wie Positano, Amalfi und Ravello zu entdecken. Genieße die süditalienische Küche mit leckerer Pizza und Pasta.“

Tag 10: Venedig

„Beende deine Reise in der romantischen Stadt Venedig. Erkunde die Kanäle mit einer Gondelfahrt und besuche den Markusplatz mit dem Markusdom und dem Dogenpalast. Kosten die venezianische Küche mit ihren Fisch- und Meeresfrüchtegerichten.“

Zum Abschluss schreibt die KI noch: „Das ist nur eine vorgeschlagene Route, und du kannst sie nach deinen Vorlieben anpassen. Italien bietet viele weitere wunderschöne Städte und Regionen, die es zu erkunden gilt. Vergiss nicht, die lokalen Spezialitäten in den verschiedenen Regionen zu probieren, von Pasta und Pizza in Neapel bis zu Olivenöl und Wein in der Toskana. Viel Spaß bei deiner Reise durch Italien!“

Fazit

Diese Reiseroute ist sicher nicht außergewöhnlich und auch hinsichtlich der Touristenattraktionen bedient sich die KI eher dem Standard. Wenn man aber den Befehl nochmal nachschärft, liefert ChatGPT durchaus auch Ziele, die etwas extravaganter sind. Alles in allem aber durchaus hilfreich, gerade für jemanden, der erst wenig vom Land gesehen hat und in seinem Urlaub einen schönen Gesamteindruck von Italien erhalten möchte.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Simona de Clerk sorgfältig überprüft.