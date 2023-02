Mallorca oder Ostsee zu teuer? Die günstigen Alternativen zu beliebten Ferienhaus-Zielen

Von: Marcus Efler

Teure Inseln, günstiges Osteuropa: Wer seinen Urlaub in Ferienhaus- oder Wohnung verbringen will, muss dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen. Aber Sparen ist möglich.

Ob der wöchentliche Einkauf oder die Tankfüllung für das Auto: alles wird teurer. Wer glaubt, zumindest im Urlaub in einem gemütlichen Ferienhaus der Inflation entfliehen zu können, der irrt. Denn auch die Preise für Domizile auf Zeit ziehen an.

Mittlerweile teuer: Ferien-Appartements auf Mallorca. (Symbolbild) © Schoening/Imago

Immerhin die Hälfte aller deutschen Touristen möchte mindestens einen Urlaub in diesem Jahr in einem Ferienhaus verbringen. Die dabei zu verkraftenden Preise fallen durchaus unterschiedlich aus, wie das Ferienhaus-Portal Holiudu ermittelt hat. So wurden deutsche Ziele für dieses Jahr durchschnittlich zehn Prozent teurer, 59 Prozent der Vermieter erhöhten ihre Preise. Im beliebten Reisemonat August kostet eine Nacht in Ferienwohnung oder -Haus für zwei bis acht Personen im Schnitt 140 Euro – bei starken regionalen Unterschieden. Die Preisspitze markieren die Nordsee-Inseln mit 225 Euro pro Nacht, gefolgt von Rügen (181 Euro) und der Ostseeküste (161 Euro). Mit tiefen Preisen locken laut Holidu die Lüneburger Heide (103 Euro), die Rhön (92 Euro) und das Vogtland (89 Euro).

Mallorca oder Ostsee zu teuer? Kanaren und Albanien sind günstigere Ziele

Deutlich teurer kann es im europäischen Ausland werden, speziell auf zwei spanischen Sehnsuchts-Inseln der Deutschen: Auf Mallorca schlägt ein Haus oder Appartement mit 327 Euro zu Buche, auf Ibiza sogar mit 544 Euro. Wesentlich günstiger, nämlich für durchschnittlich 122 Euro, kommen Touristen auf den ebenfalls spanischen Kanarischen Inseln unter. Richtig günstig wird es aber erst in Albanien, hier verlangen Vermieter im Schnitt nur 69 Euro.

Das kosten Ferienhäuser in beliebten europäischen Urlaubsländern im August (Quelle: Holidu)

Land Durchschnittspreis Dänemark 130 Euro Deutschland 140 Euro Frankreich 143 Euro Griechenland 181 Euro Italien 175 Euro Kroatien 143 Euro Niederlande 178 Euro Österreich 173 Euro Portugal 168 Euro Schweden 128 Euro Slowenien 141 Euro Spanien 187 Euro

Wer etwas warten kann, und auch etwas herbstlicheres Wetter schätzt, kann übrigens viel sparen: Ab September verbilligen sich etwa in Spanien und Italien die Domizile um durchschnittlich 20 Prozent, und auch Flexibilität bei den Reisedaten zahlt sich aus. Reservieren sollte man indes rechtzeitig: Fünf bis zehn Prozent Frühbucher-Rabatt sind drin – und obendrein 70 Prozent vieler Ziele bereits ausgebucht.