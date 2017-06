Bei Hitze: Auf diese Abkühl-Tricks fällt fast jeder rein

Sonnenbaden, aber richtig: So fallen Sie nicht auf Hitze-Mythen rein.

Sie liegen im Urlaub am Strand und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Zur Abkühlung dann kalt duschen - falsch! Die größten Hitze-Mythen im Überblick.

Das Thermometer klettert in die Höhe, der Sommer ist da. Zeit für eine Abkühlung. Damit Sie sich auch richtig gegen Hitze schützen, haben wie die größten Hitze-Mythen für Sie aufgedeckt.

Mythos 1: Kleidung schützt vor Sonne

Stimmt nicht ganz. Denn Sonnenstrahlen können auch durch Stoff hindurchdringen. Bei heller, locker fallender Kleidung ist dies am wahrscheinlichsten. Dünne, helle Kleidung aus Baumwolle hat lediglich einen Lichtschutzfaktor von 3 bis 4.

Dunklere Kleidung hat dementsprechend einen höheren Lichtschutzfaktor. Zudem gibt es auch spezielle Kleidung zum Sonnenschutz. Diese ist so imprägniert, dass fast keine UV-Strahlungen in die Haut gelangen.

Mythos 2: Hitze lässt Pfunde purzeln

Falsch. Nur weil Sie bei Hitze mehr schwitzen, bedeutet das nicht, dass Sie dadurch abnehmen. Denn der Körper verliert durch das Schwitzen lediglich Wasser, es wird jedoch kein Körperfett verbrannt.

Im Gegenteil: Durch die Dehydrierung verlangsamt sich der Stoffwechsel, so dass Kalorien sogar langsamer verbraucht werden können.

Mythos 3: Bei Hitze kalt duschen

Wieder falsch. So verlockend es klingt: Wenn Ihr Körper richtig aufgeheizt ist, sollten Sie nicht unter die kalte Dusche springen. Das ist schlecht für den Kreislauf: Durch den schnellen Wechsel von heiß zu kalt versucht der Körper, den Unterschied auszugleichen. Das Ergebnis: Sie werden danach mehr schwitzen, als zuvor.

Mythos 4: Kein Sonnenbrand im Schatten

Falsch. Sonnenlicht wird von Wasser und bestimmten Oberflächen wie Sand reflektiert - und damit auch die schädliche Strahlung. Daher wird diese durch einen Sonnenschirm oder Baum nur wenig ferngehalten. Auch im Schatten können Sie also einen Sonnenbrand bekommen. Verwenden Sie in jedem Fall Sonnencreme.

Mythos 5: Zimmer lüften hilft gegen Hitze

Falsch. Wenn die Luft draußen wärmer ist als drinnen, sollten Sie die Fenster geschlossen halten. Die warme Luft wird die Temperatur in Ihrem Zimmer nur noch erhöhen. Verdunkeln Sie zudem die Wohnung durch geschlossene Vorhänge oder Rollläden. So bleibt es im Zimmer schön kühl.

Mythos 6: Sonnencreme immer einmassieren

Auch das ist falsch. Sonnencreme legt sich wie ein Film auf die Haut. Nach starkem Einmassieren der Creme geht ein Teil des Sonnenschutzes verloren. Der Grund: Bei zu starkem Verreiben sammelt sich ein Großteil des Creme in den Poren der Haut, so dass sich der UV-Schutz durch das Eindringen in die Haut verringert.

Lichtschutzfaktoren und ihr Schutz

Lichtschutzfaktor Schutzklasse LSF 6 niedrig LSF 10 niedrig LSF 15 mittel LSF 20 mittel LSF 25 mittel LSF 30 hoch LSF 50 hoch LSF 50+ sehr hoch

sca