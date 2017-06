Hier verbringen Deutsche ihren Sommerurlaub 2017

Deutsche machen nur in zwei Ländern noch lieber Urlaub, als in Deutschland selbst.

Nach Italien, in die USA oder zu einem Reiseziel in Deutschland selbst: Wo verbringen Deutsche dieses Jahr Ihren wohlverdienten Sommerurlaub am liebsten?

Die Antwort darauf liefert die Frage-Antwort-Plattform gutefrage.net. In einer zwölfmonatigen Umfrage hat das Portal nach Städten ausgewertet, wohin die Deutschen am liebsten in den Sommerurlaub fahren und welche Urlaubs-Destinationen allgemein am beliebtesten sind.

Beliebteste Destinationen der Deutschen im Sommerurlaub 2017

Nach wie vor unangefochten auf Platz eins ist das Land, das das "Dolcefarniente" erfunden hat: Italien. Hier reisen die Deutschen nach wie vor am liebsten hin. Auf Platz zwei stehen, etwas überraschender, die USA - auch hier scheint es noch viele Deutsche im Sommerurlaub hinzuziehen. Platz drei belegt dagegen Deutschland. Urlaub zuhause ist einfach eine beliebte Alternative zu Fernreisen.

Beliebteste Destinationen deutscher Städte

Während Kölner laut der Umfrage am liebsten nach Ibiza wollen, zieht es die Bewohner Stuttgarts eher in die Türkei. Münchner finden für den Sommerurlaub 2017 Spanien besonders attraktiv. Die Hamburger bleiben bei dem, was sie kennen, und machen am liebsten diesen Sommer Urlaub an der Nordsee, während es die Berliner ebenfalls in die Türkei zieht.

Beliebteste Reiseziele nach Städten im Überblick

Stadt Aufgerufenes Reiseziel Köln Ibiza Holland Türkei Stuttgart Türkei Griechenland Kroatien München Spanien Türkei Kroatien Hamburg Nordsee Holland Bulgarien Berlin Türkei Bulgarien Kroatien

Lieblings-Reiseorte für den Sommerurlaub 2017

Platzierung Lieblings-Reiseorte für den Sommerurlaub 1 Italien 2 USA 3 Deutschland 4 Europa allgemein 5 Spanien 6 Holland 7 Türkei 8 Bulgarien 9 Kroatien 10 Griechenland

