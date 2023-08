Hai-Angriff in New York: Was ist zu tun, wenn sich ein Hai im Wasser nähert?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Immer wieder ist von Hai-Angriffen an Stränden zu hören – zuletzt traf es eine 50-Jährige in New York. Wie kann man sich vor den Meerestieren schützen?

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist es an einem städtischen Strand von New York zu einem Hai-Angriff gekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Eine 50-jährige Frau wurde am Montagnachmittag (7. August) gebissen, als sie sich im Wasser des Rockaway Beach im Stadtteil Queens befand – ihr Zustand sei in „kritischem, aber stabilem“ Zustand, heißt es laut den örtlichen Behörden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Strand am Dienstag für einen Tag geschlossen, die Feuerwehr und die Polizei suchten demnach das Meer aus der Luft nach Haien ab.

Strände in den USA sind am häufigsten von Hai-Angriffen betroffen

Die Wasserqualität rund um New York und der vorgelagerten Insel Long Island hat sich laut dpa in den letzten Jahren verbessert – was wohl auch der Grund ist, warum in letzter Zeit wieder vermehrt Haie in der Gegend gesichtet wurden. Trotz einiger Fälle Anfang Juli, in denen Menschen von Haien gebissen wurden, seien Angriffe eher eine Seltenheit, heißt es.

Menschen gehören nicht ins Beuteschema von Haien – meistens sind Angriffe Folgen von Verwechslungen. © Wirestock/Imago

Dennoch gibt es Regionen, die mehr betroffen sind, als andere – allen voran Florida in den USA, wie Daten des International Shark Attack File (ISAF) zeigen. Hier kam es von 2012 bis 2021 zu insgesamt 257 Hai-Angriffen.

Was ist zu tun, wenn sich ein Hai im Wasser nähert?

Wie das ISAF informiert, stehen die Chancen äußert gering, von einem Hai gebissen zu werden – um genau zu sein, liegen sie bei 1:3,7 Millionen. Verglichen mit anderen Tierbegegnungen, Naturkatastrophen oder Gefahren im Meer sei das kaum der Rede wert. Außerdem sei es ein Indiz dafür, dass Haie sich nicht von Menschen ernähren und es sich bei den meisten Bissen eher um eine Verwechslung handelt.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Dennoch ist der Respekt der Menschen vor einem Hai groß – weshalb sich die Frage stellt, was eigentlich zu tun ist, sollte es doch einmal zu einer Begegnung kommen. Wichtig ist in diesem Fall, nicht panisch die Flucht zu ergreifen, wie der Hai-Forscher Simon Weigmann vom Elasmobranch Research Laboratory Hamburg laut der Berliner Morgenpost sagte. Dies könnte das Tier sogar noch zum Angriff animieren. „Man sollte versuchen, ruhig zu bleiben, sich im Wasser möglichst groß machen und aufrecht zu positionieren, außerdem den Hai möglichst stets fixieren“, empfiehlt der Experte stattdessen. Im Anschluss sollten Badende sich langsam fortbewegen und möglichst das Wasser verlassen, wie das ISAF rät.

Wenn der Hai tatsächlich zubeißen will, sollten Schwimmer ihm auf die Augen oder Kiemen schlagen. Auch ein Hieb auf die Schnauze kann das Tier in die Flucht schlagen, so das ISAF. Eine garantierte Abwehrmethode gäbe es laut Weigmann aber nicht.

Haie, Quallen, Strömungen: Zehn der gefährlichsten Strände weltweit Fotostrecke ansehen

Wie Sie das Risiko reduzieren, von einem Hai gebissen zu werden

Haie werden in der Regel angelockt, wenn Sie in der Nähe Beute vermuten – und schlimmstenfalls kann es dann zu Verwechslungen kommen. Das ISAF hält einige Tipps bereit, wie Sie einen Hai-Angriff vermeiden können:

Seien Sie nie alleine unterwegs – die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sich ein Hai einer einzelnen Person nähert als einer Gruppe.

Entfernen Sie sich nicht zu sehr vom Ufer – dort sind Sie zu weit von Hilfe entfernt.

Vermeiden Sie es, sich bei Dämmerung oder in der Nacht am Strand aufzuhalten, da Haie eher nachtaktiv sind – dasselbe gilt übrigens für andere Meerestiere.

Tragen Sie keinen reflektierenden Schmuck im Wasser, da sein Glanz an Fischschuppen erinnern und somit Haie anlocken kann.

Vermeiden Sie es, übermäßig mit Wasser zu spritzen, vor allem an einer einzigen Stelle. Haie könnten dies hören und vermuten, dass die Geräusche von einer möglichen Beute stammen.

Tragen Sie besser keine kontrastreiche Kleidung, da Haie diese besser erkennen können.

Halten Sie sich von Gewässern fern, wenn diese von Fischern genutzt werden, vor allem, wenn Sie Köderfische sehen. Tauchende Seevögel sind ein Indiz dafür, dass sich viele davon im Wasser befinden.