Preiswerte Griechenland-Alternative: Wo Sie günstiger und genauso schön Urlaub machen können

Von: Franziska Kaindl

Sonne, Strand und Meer: Griechenland lockt jedes Jahr riesige Touristenmassen an, die auf der Suche nach Entspannung sind. Es gibt aber eine günstige Alternative.

Griechenland – allen voran Inseln wie Kreta, Mykonos oder Korfu – gehört fast jedes Jahr zu den beliebtesten Reisezielen für den Sommer. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Preise für Unterkünfte hier relativ schnell ansteigen. Ferienhäuser in der Region Ägäis zählen laut einer Analyse des Vergleichsportals Check24 neben den Balearen, der türkischen Mittelmeerregion und Istrien zu den teuersten in diesem Sommer. Wer kurzfristig bucht, muss aber preislich nicht unbedingt den Kürzeren ziehen – es gibt nämlich eine Alternative zu Griechenland, die genauso schön, aber in der Regel günstiger ist.

Albanien: Urlaubsidyll unweit von Griechenland

Albanien haben wohl nur die wenigsten Reiselustigen auf dem Schirm, wenn sie ihren Urlaub planen. Allerdings zu Unrecht: Das Balkanland bietet eine enorme Vielfalt – von weitläufige Stränden, idyllische Badebuchten bis hin zu mediterranen Hügel- und Berglandschaften ist wirklich für jeden Geschmack etwas geboten. Besonders beliebt ist der Badeort Ksamil im Süden des Landes. Hier laden ein weißer Sandstrand und türkises Wasser zu entspannten Stunden am Meer ein.

Kultur- und Geschichtsinteressierte werden in Albanien ebenfalls fündig, denn im Nationalpark Butrint warten Überreste aus der Antike: Römische Tempel, Bäder und Theater sowie die Höhenfestung Kalivo aus der Bronzezeit lassen Sie in vergangene Zeiten eintauchen. Zudem sind Ruinen aus den Zeiten venezianischer, osmanischer oder slawischer Besatzungen im Nationalpark zu finden.

Wer noch mehr Action braucht, sollte sich in den Norden des Landes, in die Albanischen Alpen, begeben. Die höchsten Berge ragen hier bis zu 2.600 Meter in die Höhe und bieten zahlreiche Wander- und Trekkingwege für Abenteuerlustige. Für einen Städtetrip bietet sich hingegen die Hauptstadt Tirana an: Sie wartet mit einem besonderen Mix kommunistischen Prachtbauten und zeitgenössischen Bauwerken sowie osmanischen Einflüssen auf. Farbenfrohe Häuser, Cafés und Bars reihen sich aneinander.

Günstige Alternative zu Griechenland: Albanien als Zukunftsdestination?

Urlauber kommen in Albanien definitiv auf ihre Kosten – und das im Vergleich zum benachbarten Griechenland zu viel günstigeren Preisen. Eine Analyse des Buchungsportals Holidu hat ergeben, dass eine Ferienunterkunft in Albanien in diesem Sommer durchschnittlich 69 Euro pro Nacht kostet. Für eine Bleibe in Griechenland zahlen Reisende hingegen mehr als das Doppelte, nämlich 181 Euro. Auch ein Preisvergleich von zwei RTL-Reportern im letzten Jahr hat ergeben, dass Albanien in vielen Bereichen, unter anderem bei Lebensmitteln, deutlich günstiger ist. Obendrein gilt das Balkanland noch als Geheimtipp unter den Sommerreisezielen, sodass große Besucheranstürme und Menschenmassen bisher ausbleiben.

Es zeigt sich aber auch: Immer mehr Urlauber werden auf das Reiseland Albanien aufmerksam. Laut einer Analyse des Ferienhaus-Buchungsportals HomeToGo hat sich die Nachfrage nach Urlaubsunterkünften im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (+ 105 Prozent). Und auch das Vergleichsportal Holidaycheck hat Albanien als „Zukunftsdestination Europas“ benannt. „Bis 2030 wird Albanien eine touristische Erfolgsgeschichte schreiben. Nicht als Konkurrenz zu renommierten Reisezielen im Mittelmeerraum, sondern als ursprüngliche und geheimnisvolle Alternative zu ihnen“, sagt der Ministerpräsident des Landes, Edi Rama.