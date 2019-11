Grazien schießen heißes Strandfoto - wer genauer hinsieht, erschrickt aber

Urlaub am Strand will auf Foto festgehalten werden.

Im ersten Moment scheint alles in Ordnung: Sechs jungen Badenixen posieren im Urlaub am Strand für die Kamera. Doch etwas stimmt an diesem Bild einfach nicht.

Eine Gruppe von Mädchen in aufreizenden Bikinis tummelt sich am Strand - was ist daran schon so besonders?, fragen Sie sich jetzt vielleicht. So scheint es auf den ersten Blick. Doch irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen.

Urlaubsfoto sorgt für Schrecken - dann für Lacher

Ein klassischer Mädelsurlaub: Sechs junge Frauen machen an einem Strand vor dem Meer im Hintergrund ein Erinnerungsfoto. Jede trägt einen bunten Bikini und jede hat sich eine aufreizende Pose geworfen. So weit, so gut. Doch etwas stimmt nicht - und auch das Netz rätselt gespannt mit. Erkennen Sie, warum?

Wer sich diesen Schnappschuss, der immer mal wieder im Netz die Runde macht, genauer ansieht, der merkt: Das sind ja gar keine Frauen! Zumindest nicht wirklich. Sehen Sie es? Oder haben Sie nur Augen für die mit Bikinis bekleideten Körper der Damen gehabt?

Wenn man genauer hinschaut, sieht man nämlich, was an dem Bild nicht stimmt: Hinter den Damen hat sich ein Mann positioniert, der etwas merkwürdig in die Kamera blickt. Und dieses Gesicht wurde in jedes Gesicht der sechs Frauen geschnitten - Photoshop lässt grüßen.

Der etwas trottelige Blick des Mannes statt den echten Gesichtern der Frauen hat es in sich - und sorgt für zahlreiche Lacher und peinlich berührte Kommentare auf der Plattform Imgur, wo das Foto hochgeladen wurde. Viele User scheinen nämlich nur auf die Körper der Damen geachtet zu haben.

Urlaubsfoto mal anders: "Wir haben ihnen sowieso nicht ins Gesicht geschaut"

So schreibt ein User: "Wow..... Einfach Wow. Mein Verstand hat die Gesichter automatisch angezeigt und gab ihnen sogar Duck Faces. Dann habe ich genauer hingesehen." Ein anderer schreibt: "Es ist mir peinlich zuzugeben, dass ich die beiden ganz links angeschaut und gedacht habe: 'Wow, Schwestern!'" und wieder ein anderer gibt ehrlich zu: "Lasst uns ehrlich sein, Männer, wir haben ihnen sowieso nicht ins Gesicht geschaut." Übrigens: Wer das Foto ursprünglich bearbeitet hat, ist nicht bekannt.

