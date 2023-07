Bis zu 600 Euro Bußgeld: Ballspielen und Nassspritzen am Gardasee verboten

Von: Franziska Kaindl

Am Gardasee gelten strenge Benimmregeln, die vermutlich nur den wenigsten Touristen bekannt sind – dafür aber ganz schön ins Geld gehen können.

„Die Strände des Gardasees müssen ein Ort sein, an dem alle – Anwohner und Touristen – die Schönheit der Natur genießen und sich erholen können“, sagte der örtliche Polizeichef Filippo Paoli laut einem Bericht der Trentiner Zeitung L‘Adige. Aus diesem Grund wird in diesem Sommer besonders hart durchgegriffen, wenn Regeln aus der städtischen Verordnung nicht eingehalten werden. Im Juni wurden bei einer „außerordentlichen Kontrolle“ bereits etwa hundert Personen – sowohl Minderjährige als auch Erwachsene – mit einer Geldbuße bedacht, weil sie gegen das Regelwerk verstoßen hatten. Die Strafen reichten von 100 bis 600 Euro.

Vorsicht geboten: Kuriose Regeln am Gardasee

Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Urlauber. Die strengen Regeln könnten den Spaß allerdings etwas trüben: So ist im „Seegebiet“ laut der Stadtpolizei „außerhalb der besonders gekennzeichneten und durch Wegweiser gekennzeichneten Flächen das Spielen von Fußball oder anderen Spielen verboten, bei denen es darum geht, zu rennen, Gegenstände zu werfen oder Dinge oder Personen zu schieben oder zu ziehen“. Damit wären also einige Ballspiele schon mal tabu.

Unter anderem am Strand Sabbioni hat die Polizei bereits hart durchgegriffen. © imagebroker/Imago

Ebenso wenig ist es erlaubt, Passanten im Rahmen von Spielen oder einfach nur zum Spaß nass zu spritzen, wie es in dem Bericht von L‘Adige weiterhin heißt. Wer laut schreit oder singt sowie auf Musikinstrumenten spielt, muss ebenfalls mit Strafen rechnen.

Gardasee: Badegäste ärgern sich über Lärm

Grund für die strengen Kontrollen im Juni waren Beschwerden von Badegästen, die sich über mehrere Tage gehäuft hatten. Betroffen waren davon besonders der Strand von Sabbioni bis Punta Lida und das Seeufer von Porfina bis Porto San Niccolò. Strafen hagelte es schließlich zum Großteil für Motorräder, die in der Nähe des Strandes abgestellt wurden.

Aber der Gardasee ist nicht der einzige Ort Italiens, an dem sich Urlauber mit teils kuriosen Regeln konfrontiert sehen. Im beschaulichen Fischerdorf Portofino ist es in diesem Sommer nicht erlaubt, in den eingerichteten „roten Zonen“ stehenzubleiben. So sollen Menschentrauben vermieden werden, die die Gassen verstopfen. Und an einigen Stränden auf Sardinien gelten mittlerweile Besucherlimits und Handtuchverbote.