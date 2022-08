Frieren Sie im Flugzeug schnell? Dann sollten Sie keinen Fensterplatz buchen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Wenn Sie mit dem Flugzeug unterwegs sind und leicht anfangen zu frieren, dann sollten Sie unter anderem den Fensterplatz vermeiden. Da könnte es kälter werden.

In Flugzeugen kann es oft ein bisschen kühler werden. Menschen, die schnell frieren, sollten sich also darauf vorbereiten, dass der Weg in den Urlaub mit Kälte verbunden sein kann. Ein Pullover oder eine Jacke sollten Sie dann eventuell in das Handgepäck packen, damit Sie sich wärmen können. Sie können aber auch schon bei der Buchung Einfluss auf Ihren Sitzplatz nehmen – eine ehemalige Flugbegleiterin erklärt, welche Plätze Sie besser nicht nehmen sollten, wenn Sie schnell frieren.

Wer im Flugzeug am Fenster sitzt, sollte kein Problem mit Kälte haben. Direkt über dem Fenster ist das Entlüftungssystem. (Symbolbild) © Imago

Fensterplätze im Flugzeug sind nichts für Menschen, die schnell im Flugzeug frieren

Während des Flugs die Aussicht genießen und Wolken zählen, ein Fensterplatz im Flugzeug kann zum Träumen einladen – wenn Sie schnell frieren, dann sollten Sie aber den Fensterplatz vermeiden, wie die Ex-Flugbegleiterin Heidi Ferguson dem Portal BestLife erklärt. Das liege daran, dass das Entlüftungssystem direkt über dem Fenster ist, bei den meisten Flügen wird die Temperatur stark heruntergeregelt.

Die Temperatur im Flugzeug wird aus medizinischen Gründen heruntergeregelt. Die Kälte soll nämlich vor Bewusstlosigkeit schützen. Das Gewebe wird mit weniger Sauerstoff versorgt, wodurch Menschen im Flugzeug schneller bewusstlos werden können, als auf der Erde. Ebenfalls ist der Luftdruck in der Kabine während des Fluges hoch, eine hohe Temperatur würde die Gefahr einer Bewusstlosigkeit zudem begünstigen.

Taschentücher, die in die Lüftungsschlitze geschoben werden, seien laut der ehemaligen Flugbegleiterin ein guter Trick, auch am Fenster sitzen zu können. Die sollte man danach nur nicht vergessen. Wie das bei dem Flugpersonal ankommt, hat sie nicht verraten. Sollten Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann können Sie einfach andere Sitze buchen. Übrigens: Wie Sie am besten reagieren können, wenn Kinder gegen Ihren Sitz treten, lesen Sie hier.

Das sind die zehn lustigsten Schilder im Urlaub Fotostrecke ansehen

Frieren im Flugzeug: Vermeiden Sie die Reihen sieben bis fünfzehn

Wenn Sie es sich aussuchen können, dann achten Sie auch darauf, dass Sie nicht in den Reihen sieben bis fünfzehn sitzen, denn dort könnte es ebenfalls ein bisschen kühler sein, als in den anderen Reihen. Diese Informationen basieren auf Beobachtungen einer TikTokerin, die ebenfalls als Flugbegleiterin arbeitet. Vermeiden sollten Sie auch die Sitze direkt am Notausgang, dort wurde weniger gedämmt – es könnte also da ebenfalls kühler sein. Haben Sie dann einen passenden Sitz gefunden und liegt dieser am Gang, können Sie sich per Knopfdruck ein bisschen mehr Beinfreiheit gönnen.