Frankreich lockert Corona-Einreiseregeln

Für Reisen nach Frankreich fallen die in der Corona-Pandemie verhängten Auflagen weg. © Philipp von Ditfurth/dpa

Reisen innerhalb Europas waren in den letzten Jahren kompliziert. Einreisebestimmungen, welche Impfungen, Genesenenausweise und Test vorhersahen, fallen nun allerdings Stück für Stück wieder weg. So auch in unserem Nachbarland Frankreich.

Paris - Für Reisen nach Frankreich sind in der Corona-Pandemie verhängte Auflagen weggefallen. Ein Nachweis über den Corona-Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenenstatus ist seit diesem Montag nicht mehr vorgeschrieben.

In dem auch bei vielen Deutschen beliebten Urlaubsland wurde zum Monatswechsel eine Reihe von Sonderregeln zum Kampf gegen das Coronavirus aufgehoben.

Bislang mussten Einreisende entweder vollständig geimpft sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, bei Reisenden aus der EU und einigen anderen Ländern wurde auch der Nachweis einer kürzlich überstandenen Infektion akzeptiert. Dies ist nun in der Regel nicht mehr erforderlich. Falls gefährliche Virusvarianten auftreten, kann die Regierung aber anordnen, dass Reisende vor dem Einstieg in ein Flugzeug nach Frankreich einen Negativtest vorlegen müssen. dpa