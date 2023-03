Hiobsbotschaft: Flugbegleiterin erklärt, was mit Tieren bei einer Notlandung auf Wasser passiert

Von: Franziska Kaindl

Nur selten kommt es dazu, dass ein Flugzeug auf dem Wasser landen muss. Trotzdem fragen sich viele Haustierbesitzer, was wohl mit den Tieren im Frachtraum passiert.

Nicht ohne meinen Hund oder meine Katze: Viele Haustierbesitzer können es sich nicht vorstellen, ihren Vierbeiner zu Hause zu lassen, wenn sie selbst auf Reisen gehen. Allerdings dürfen Tiere nicht bei jeder Airline uneingeschränkt in der Kabine mitfliegen. Je nach Größe und Gewicht müssen sie stattdessen im Frachtraum unterkommen – was im Notfall aber traurige Konsequenzen hat, wie eine Flugbegleiter-Trainerin nun offenbart.

Flugbegleiterin verrät: „Die Tiere, die im Frachtraum sind, um die kümmert sich leider niemand“

Nur selten kommt es vor, dass ein Flugzeug bei einem Notfall auf Wasser landen muss. Dennoch fragen sich Tierbesitzer, was mit ihren Lieblingen passiert, wenn dieser Fall tatsächlich einmal eintreten sollte. Eine TikTok-Userin namens Vivien, die selbst als Flugbegleiterin gearbeitet hat und nun als Ausbilderin tätig ist, gab kürzlich mit einem kurzen Video auf diese Frage Antwort: „Die Tiere, die mit in die Kabine kommen dürfen – um die müssen Passagiere sich selber kümmern“, erklärt sie. Reisende können also nicht unbedingt mit der Unterstützung der Kabinencrew rechnen, wenn das Tier bei einer Notwasserung Hilfe braucht. Wer damit schon zu hadern hat, dem wird folgende Information erst recht nicht gefallen: „Die Tiere, die im Frachtraum sind, um die kümmert sich leider niemand“, erklärt die Ausbilderin.

Der Grund ist recht simpel: „Wenn wir auf dem Wasser landen müssen, haben wir gar keine Chance ans Baggage Compartment (dt. Gepäckraum, Anm. d. Red.) heranzukommen.“ Und leider bedeutet das auch, dass die Tiere mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ertrinken, wie die Flugbegleiterin auf Nachfrage eines Users bestätigt. Daher rät sie Passagieren auch, es zu vermeiden, ihre Tiere mitzunehmen, wenn diese in den Frachtraum müssen. Die Richtlinien dazu können sich je nach Airline unterscheiden – bei den meisten gilt das aber für Tiere, die zusammen mit ihrer Transportbox ein Gewicht von mehr als acht Kilo haben. Eine Ausnahme gibt es in der Regel nur für Assistenztiere, die zusammen mit ihrem Besitzer in der Kabine sitzen dürfen.

„Gehe mit ihm in den Frachtraum“: TikTok-Nutzer erschrocken über Schicksal von Tieren bei Notwasserungen

Für die meisten Tierbesitzer ist diese Nachricht eine Hiobsbotschaft: „Alleine die Vorstellung, dass mein Hund, der überhaupt null Ahnung hat, was da passiert, von mir getrennt wird ... Nein ... niemals“, meint eine Userin unter dem Video. Ähnlich sieht es eine weitere Nutzerin: „Entweder ziehe ich meinen Hund einen Anzug an und es ist mein Ehemann oder ich gehe mit ihm in den Frachtraum. Fertig.“ Oder es heißt: „Ich finde das schade, Tiere sind genauso wertvoll wie wir Menschen.“ In jedem Fall trifft das Thema wohl einen Nerv unter den TikTok-Nutzern – rund 1,1 Millionen Mal wurde es bereits auf der Plattform aufgerufen.