Geld, Flugzeugabsturz und Vorurteile gegenüber Frauen: Pilotin beantwortet im Netz heikle Fragen

Von: Franziska Kaindl

Als Fluggast stellt man sich oft die Frage, was eigentlich im Cockpit vor sich geht. Eine Pilotin hat nun im Netz einige Fragen von Neugierigen beantwortet.

Das Dasein als Pilot stellen sich viele als spannend und abwechslungsreich vor – gleichzeitig ist es aber auch ein Beruf mit viel Verantwortung. Immer wieder sind Reisende von dem überrascht, was eigentlich hinter den Kulissen an Bord passiert. Daher war die Neugierde auch riesig, als eine Frau unter dem Usernamen Sammyx320 vor wenigen Monaten auf der Diskussion-Plattform Reddit anbot, aus ihrem Berufsalltag zu erzählen. Nach eigenen Aussagen arbeitet sie als Pilotin in einem Airbus 320 und ist ehemalige Flugbegleiterin. Die Quelle ist allerdings nicht verifiziert, daher sind die Angaben mit etwas Vorsicht zu genießen.

Pilotin verrät das Schlimmste, was während eines Fluges passieren kann

Eine spannende Frage, die Reddit-Nutzer auf der Seele brennt, dreht sich um die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes. In Filmen kommt das nur allzu oft vor und Fälle aus der Realität können schnell für Unsicherheit sorgen. Daher schrieb ein User: „Ich habe die irrationale Angst, dass das Flugzeug abstürzen könnte. Wie gefährlich sind Turbulenzen wirklich?“

Die Antwort darauf dürfte einige Flugreisende beruhigen: „Turbulenzen fühlen sich oft unangenehm an, sind aber für das Flugzeug nicht gefährlich“, berichtet die Pilotin. „Wir werden immer wieder auf die teilweise stark wackelnden Tragflächen angesprochen und da muss ich zugeben, dass der Anblick wirklich beängstigend sein kann. Gerade das Schwingen der Tragflächen ist aber ein Faktor, der sie so sicher macht: Sie sind elastisch und können Winde damit viel besser austarieren als starre Flächen.“ Außerdem würden Flugzeuge auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie losfliegen. Wer ein wenig von den Schwingungen durch Turbulenzen geschützt sein wolle, könne einen Sitzplatz in der Mitte über den Tragflächen wählen – dort fühlt sich der Flieger ruhiger an als hinten.

Auch nach dem Schlimmsten, was während eines Fluges passieren könnte, erkundigt sich der Nutzer. Das wäre nach Ansicht der Pilotin ein Feuer oder ein Ausfall beider Triebwerke. Allerdings sei gerade Letzteres extrem unwahrscheinlich und außerdem würde ein Flugzeug dann nicht einfach wie ein Stein zu Boden fallen. „Wir gleiten quasi Richtung Boden wie ein Segelflugzeug, können aber natürlich nicht mehr an Höhe gewinnen.“ Mit nur noch einem funktionierendem Triebwerk sei ein Flieger hingegen in der Lage, normal weiterzufliegen: „Aus Sicherheitsgründen zieht ein Triebwerksausfall trotzdem immer eine Landung nach sich (schließlich müssen wir für den Worst Case planen und könnten das zweite Triebwerk ja auch noch verlieren).“

Reddit-Nutzer sind neugierig: Was verdient eigentlich ein Pilot?

Das Pilotengehalt stellen sich viele als sehr üppig vor. Ob daran was dran ist, wollten die Reddit-Nutzer ebenfalls von Sammyx320 wissen: „Was bleibt Netto im Monat über?“, fragte ein User. Eine klare Antwort darauf gibt es allerdings nicht: „Das hängt sehr von der entsprechenden Airline ab, bei der man beschäftigt ist“, schreibt die Pilotin. Auch Überstunden und Spesen würden eine Rolle spielen und seien je nach Saison unterschiedlich. „Als Richtlinie kannst du für einen Co-Piloten als Einstiegsgehalt etwa 4.500 bis 6.000 Euro Grundgehalt brutto rechnen, je nach Airline“, meint die Pilotin.

Vorurteile gegenüber Frauen: Pilotin berichtet von ihren Erfahrungen im Cockpit

Ebenfalls neugierig macht die Reddit-Nutzer die Tatsache, dass die Pilotin als Frau in einer Männerdomäne arbeitet – und ob es deshalb Probleme gebe. Tatsächlich sind laut Angaben von Sammyx320 nur rund fünf Prozent des Cockpit-Personals weiblich. Unter den Kollegen sei es allerdings kein Thema, dass sie als Frau im Cockpit sitze: „Schließlich haben wir alle genau die gleiche Ausbildung mit den gleichen Prüfungen absolviert und unterliegen auch im Berufsleben den gleichen Auflagen.“ Oft seien eher die Gäste irritiert, wenn sie eine Pilotin zu Gesicht bekommen würden. „Es entstehen dann teilweise sogar ganz witzige Situationen, wenn ich vorne in der Küche stehe und die Gäste dann bei mir Getränke bestellen, weil sie automatisch davon ausgehen, dass ich auch zum Kabinenpersonal gehöre“, so die Pilotin. Zu unschönen Situationen würde es aber auch kommen: Zum Beispiel, wenn sie sich nach einer etwas härteren Landung von Passagieren Kommentare wie ‚Das waren ja sicher sie und nicht der Kollege neben ihnen‘“, anhören müsse. „Da muss man dann drüberstehen.“