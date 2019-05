Fluglotsin im Tanzfieber – wo will sie den Piloten damit hinführen?

In Flugzeugen und an Flughäfen spielen sich manchmal die skurrilsten Szenen ab. Jetzt schaffte es eine Fluglotsin mit einer ganz besonderen Tanzeinlage ins Netz.

Wird’s einem als Fluglotse, oder besser gesagt einem Einwinker, nicht unheimlich langweilig? Das mag sich mancher Fragen, der die Männer und Frauen in ihren Warnwesten auf dem Rollfeld beobachtet. Dass es überhaupt kein Problem ist, bei diesem Job richtig Spaß zu haben, beweist ein Video, welches sich derzeit größter Beliebtheit im Netz erfreut.

Fluglotsin tanzt auf dem Rollfeld: User feiern ihren Hüftschwung

Was die Dame dazu bewegt, spontan die Hüften zu schwingen, bleibt unklar, die User haben ihren Spaß daran, zu spekulieren: "Sie hört definitiv etwas von Beyoncé!", schreibt eine Nutzerin. Zunächst marschiert die Frau auf der Stelle, dann packt sie sogar ihre Einwinkstäbe aus. "So sehe ich aus, wenn meine Scheidung endlich durch ist", ist in den Kommentaren zu lesen. Über 300.000 Aufrufe verzeichnet das Video mittlerweile.

Festgehalten wird die Tanzeinlage scheinbar von einem Flugzeug aus. Der Filmer scheint sich das Lachen zu verkneifen. Und auch die fesche Tänzerin bricht ihre Bewegungen schließlich ab – lachend. So sieht Spaß bei der Arbeit aus.

