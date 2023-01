Ferienhaus-Boom im Sommer 2023: Suchanfragen steigen um 200 Prozent – Wo es jetzt noch günstig ist

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Planen Sie in diesem Sommer einen Urlaub im Ferienhaus? Dann sind Sie nicht allein – zum Jahreswechsel boomt die Unterkunftsform. Reisende sollten also schnell sein.

Urlaub im Ferienhaus verspricht Unabhängigkeit, Privatsphäre und ein Gefühl wie Zuhause – kein Wunder also, dass diese Unterkunftsform sehr beliebt ist. Das sehen auch die Experten des Online-Marktplatzes für Ferienhäuser, HomeToGo, so. Aktuelle Zahlen belegen, dass im Zeitraum von Ende Dezember bis Anfang Januar im Vergleich zu den Vorwochen enorm viele Suchanfragen für den Sommer 2023 gestartet wurden – sogar um 200 Prozent mehr. Insgesamt wurden Millionen von Suchanfragen analysiert.

Sommerurlaub 2023: Ferienhäuser in beliebten Regionen gibt es zwischen 135 und 348 Euro pro Nacht

Das Jahresende und die ersten Januarwochen sind traditionell die Zeit, in der viele Reisende sich mit dem kommenden Sommerurlaub beschäftigen und diesen buchen wollen. Wer bei den Ferienhäusern also eine große Auswahl haben möchte, sollte mit der Suche nicht mehr allzu lange warten. Besonders beliebt sind in diesem Jahr wieder die Ostsee – sowohl die Küste als auch die Inseln – sowie die Toskana und Istrien.

Die Ostsee ist das meistgesuchte Reiseziel für einen Ferienhausurlaub im Sommer 2023. © Karen Kaspar/Imago

Das sind die beliebtesten Ferienhaus-Reiseziele für den Sommer 2023

Rang Reiseziel Land Medianer Preis pro Nacht pro Unterkunft (im Juli) 1. Ostsee inkl. Inseln Deutschland 163 Euro 2. Toskana Italien 211 Euro 3. Istrien Kroatien 257 Euro 4. Gardasee Italien 197 Euro 5. Bretagne Frankreich 155 Euro 6. Sardinien Italien 203 Euro 7. Mallorca Spanien 348 Euro 8. Korsika Frankreich 235 Euro 9. Nordsee inkl. Inseln Deutschland 135 Euro 10. Ostseeküste Deutschland 167 Euro

Quelle: hometogo.de

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Preiswerteste Ferienhäuser für den Sommer 2023 gibt es in Deutschland

Die erfreuliche Nachricht: Günstige Ferienhausurlaube gibt es schon in nächster Nähe – neun der zehn preiswertesten Reiseziele der meistgesuchten Destinationen liegen laut HomeToGo in Deutschland. Am günstigsten ist der Bayerische Wald mit einem medianen Preis von 96 Euro pro Nacht pro Unterkunft im Juli. Reisende sollten jedoch beachten, dass sich in jeder der ausgewerteten Regionen auch Unterkünfte befinden können, bei denen die Preise je nach Ausstattung und Lage nach oben oder unten schwanken.

Perfekt für Städtetrips: Zehn europäische Städte, die Sie besuchen müssen Fotostrecke ansehen

Die günstigsten Reiseziele für den Ferienhausurlaub im Sommer 2023

Rang Reiseziel Land Medianer Preis pro Nacht pro Unterkunft (im Juli) 1. Bayerischer Wald Deutschland 96 Euro 2. Lüneburger Heide Deutschland 98 Euro 3. Erzgebirge Deutschland 99 Euro 4. Rheinland-Pfalz Deutschland 100 Euro 5. Moselweinregion Deutschland 103 Euro 6. Savoie Frankreich 104 Euro 7. Schönberger Strand Deutschland 106 Euro 8. Thüringen Deutschland 107 Euro 9. Neuharlingersiel Deutschland 107 Euro 10. Sächsische Schweiz/Osterzgebirge Deutschland 107 Euro

Quelle: hometogo.de

Ein Ferienhausurlaub ist für Reisende aus vielerlei Gründen attraktiv: Je nach Budget kann schon bei der Buchung flexibel festgelegt werden, welche Ausstattung ein Muss ist und welche nicht. Zudem sorgt eine eigene Küche dafür, dass Urlauber unabhängig von den steigenden Restaurant-Preisen sind, da sie sich selbst zu Hause versorgen können. „Ferienhäuser sind weiterhin eine der beliebtesten Unterkunftsformen für Reisen und erweisen sich trotz des makroökonomischen Umfelds als widerstandsfähig“, sagt auch Jonas Upmann, Sprecher und Reiseexperte von HomeToGo.