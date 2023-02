„Bin ich hier im Unrecht?“: Junge Frau will Fensterplatz im Flugzeug nicht für Mutter und Sohn aufgeben

Von: Franziska Kaindl

Fensterplätze im Flugzeug sind sehr beliebt. Eine junge Frau wollte ihren daher nicht für eine Mutter und deren Sohn aufgeben. Auf TikTok will sie nun wissen, ob sie im Recht war.

Geteilte Armlehnen, geringe Beinfreiheit und wenig Stauraum – das sorgt im Flugzeug schon einmal für erhitzte Gemüter, vor allem, da man über die gesamte Dauer des Fluges mit fremden Menschen „eingepfercht“ ist. Viele wählen da gerne den Platz am Fenster, um wenigstens eine schöne Aussicht zu haben, oder den Platz am Gang, um schnell auf den Beinen zu sein. Aber was, wenn die Mitreisenden plötzlich ein Auge auf den eigenen Sitz geworfen haben und tauschen möchten? Eine junge Frau wurde kürzlich mit dieser Situation konfrontiert, als eine Mutter sie darum bat, ihren Fensterplatz für den Sohnemann aufzugeben. Sie entschied sich dafür, auf ihren Sitz zu bestehen – fragt aber nun auf der Kurzvideo-Plattform TikTok, ob sie im Recht war.

„Tauschst du oder nicht?“: Junge Frau im Dilemma wegen Fensterplatz im Flugzeug

„Ich glaube, ich habe gerade die schlimmste Person getroffen, neben der man im Flugzeug sitzen kann“, sagt Surya Garg in einem kurzen Video, das mittlerweile 1,3 Millionen Mal von anderen Usern gesehen wurde. „Ich habe das Gefühl, dass dies in letzter Zeit eine große Debatte auf TikTok geherrscht hat: Wenn du auf einem Platz sitzt und jemand mit einer Familie kommt auf dich zu und sagt: ‚Hey, willst du tauschen?‘ – tauschst du oder nicht?“

Normalerweise würde sie ihren Sitzplatz gerne tauschen, wenn es sich um eine Familie mit jungen Kindern handelt. In diesem speziellen Fall wurde sie aber von einer Mutter gefragt, deren Sohn aus ihrer Sicht mindestens 16 oder 17 Jahre alt gewesen sein musste: „Dieser Mann war 1,90 Meter groß und telefonierte während des gesamten Boardings mit seiner Freundin“, meint Garg. „Er ist ihr Kind, aber er ist ein Erwachsener.“ Zudem sei ihr von der Mutter im Gegenzug ein Mittelsitz ein paar Reihen weiter hinten angeboten worden. Das sah Garg als eine Verschlechterung an und teilte der Frau daher mit, dass sie für ihren Fensterplatz extra gezahlt hätte und daher dort bleiben wollte.

Das kam allerdings nicht gut an: Von der Mutter erntete sie einen bösen Blick und während des gesamten Fluges musste sie sich anhören, wie die Frau „Obszönitäten vor sich hin murmelte“. Die Reaktion sorgt bei Garg für Verunsicherung: „War ich hier im Unrecht?“, fragt sie in ihrem Video.

Streit um Sitzplatz im Flugzeug: TikTokerin erhält Rückendeckung

Die Kommentarspalte unter dem TikTok-Video zeigt: Die User sind weitestgehend auf der Seite von Surya Garg. „Die Art und Weise, wie sie reagiert hat, ist genau der Grund, warum du deinen Platz nicht aufgeben solltest. Gut, dass du für dich selbst einstehst“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Eine weitere Person zweifelt zudem immer mehr daran, dass Menschen, die um einen Platztausch bitten, einfach nur schlecht geplant haben. Vielmehr würden diese seiner Meinung nach auf den „Barmherzigen Samariter“ zählen, damit sie nicht für einen Sitzplatz extra zahlen müssten. Auch eine Mutter stimmt zu, dass Garg sich nicht im Unrecht fühlen müsse: „Nein, das warst du nicht. Ich bin eine Mutter. Ich habe eine 11- und eine 14-jährige Tochter. Wenn wir fliegen, zahle ich extra dafür, dass wir zusammen sitzen. Jedes Mal. Denn es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen.“