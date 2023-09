Einschränkungen beim Sommerurlaub – doch es gibt günstige Reiseziele für September

Von: Ulrike Hanninger

Eine neue Umfrage zeigt, dass sich viele bei ihrem diesjährigen Sommerurlaub einschränken mussten. Im September winken jetzt aber einige günstige Reiseziele.

Die Sommerferien neigen sich ihrem Ende zu, in vielen Bundesländern sind sie schon vorbei. Eine Umfrage des IFAK Instituts für Markt- und Sozialforschung, die im Auftrag des rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1 durchgeführt wurde, belegt nun, dass sich fast jeder vierte Deutsche bei seinem diesjährigen Sommerurlaub einschränken musste – oder er gleich gestrichen wurde. Unter den Reisezielen für September finden sich aber einige günstige Länder und Städte.

Einschränkungen beim Sommerurlaub 2023

Lissabon ist ein günstiges Reiseziel für einen Städtetrip im Herbst. © HMB-Media/Imago

Bei der Studie wurden 1001 Menschen ab einem Alter von 14 Jahren aufwärts zu ihrem Reiseverhalten befragt. Die Daten wurden telefonisch im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 27. August erhoben.

48 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie in diesem Jahr keine beziehungsweise fast keine Abstriche beim Sommerurlaub gemacht hätten, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet. Gute Nachrichten für immerhin fast die Hälfte der Befragten, denn die restlichen Ergebnisse zeichnen ein ganz anderes Bild. 23 Prozent mussten sich sehr stark einschränken und ganze 37 Prozent konnten in diesem Jahr überhaupt keinen Sommerurlaub machen. Die Einschränkungen bezogen sich auf

Reiseziel,

Aufenthaltsdauer und

Unterkunft.

Günstige und schöne Reiseziele für den September

Mit dem Ende der Sommerferien endet gleichzeitig die Hauptreisezeit und man kann wieder günstig Urlaub machen. Die Preise fallen und Urlauber können sowohl bei der An- und Abreise als auch bei Unterkunft und Mietwagen bares Geld sparen. Selbst die Kosten für Ausflüge, Freizeitaktivitäten und Sightseeing sinken erfahrungsgemäß deutlich. Die Eintrittspreise purzeln und Anstehen muss man oft nicht mal mehr bei den bekanntesten Sehenswürdigkeiten, da im Herbst weniger Touristen unterwegs sind. Und noch muss man für ein bisschen Sonne auch nicht in die Ferne schweifen.

Günstige Strandurlaube kann man im September rund ums Mittelmeer machen und in Spanien, Griechenland oder Italien noch einmal die Seele baumeln lassen. Gleiches gilt für die Türkische Riviera, die während dieses Sommers zu den beliebtesten Urlaubszielen zählte. Die Temperaturen klettern nicht mehr über 30 Grad Celsius und auch die Kosten für Pauschalreisen sind im Vergleich zu den Vormonaten erheblich gesunken. Portugal ist um diese Jahreszeit ebenfalls sehr reizvoll: Der Atlantik hat sich die letzten Monate angenehm erwärmt, wohingegen die große Hitze vorüber ist.

Wer lieber einen Städtetrip in Europa machen möchte, dem sei Lissabon ans Herz gelegt. Die portugiesische Metropole ist laut ADAC einer der preiswertesten Anlaufstellen. Der Automobilclub hat 15 europäische Städte im Hinblick auf Urlaubsnebenkosten verglichen. Am günstigsten sind im Herbst demnach:

Lissabon Prag Berlin Wien Barcelona

Am teuersten sind London, Oslo und Zürich. Bewertet wurden die Kosten für Gastronomie, Snacks und Getränke, Gesundheit und Reisebedarf sowie Attraktionen und Aktivitäten.