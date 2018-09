Dieses Paar reist mit zwei Millionen Flugmeilen umsonst um die Welt

Dieses Paar lebt seinen Traum: Die beiden reisen rund um die Welt - und das auch noch ohne jegliches Geld auszugeben. Wie sie das machen? Das lesen Sie hier.

Ein junges Paar, Chad und Hannah, begann vor einiger Zeit, ein strategisches Bonusspiel mit seinen Kreditkarten zu spielen. Dabei schafften es die beiden, sich so viele Bonusmeilen zu ergattern, dass sie seither kostenlos umher reisen.

Alles begann mit einem kostenlosen Flug nach New York City

Chad und Hannah hegten damals den Plan, nach ihrem Universitätsabschluss gemeinsam auf Weltreise zu gehen. Nachdem Chad zu dieser Zeit leider nicht ausreichend Vermögen hatte, sich einen Flug nach New York zu leisten, bekam er von einem Freund einen Tipp: Er könne Kreditkarten beantragen, mit der Kunden verschiedene Boni sammeln konnten. Gesagt, getan: Chad sammelte fleißig Bonuspunkte - und flog schließlich kostenlos nach New York.

Auf den Geschmack gekommen, begannen er und nun auch seine Freundin Hannah, Dutzende von Kreditkarten zu beantragen, die derartige Bonusspiele anboten. Dabei achteten sie penibel darauf, die Kreditkarten nur für Ausgaben zu nutzen, die sie ohnehin tätigen mussten, wie etwa Miete, Einkäufe und Ähnliches. "Alles, was wir ausgaben, waren rund 56.500 Dollar", sagte Chad gegenüber dem Portal ABC News. "Das ist immer noch eine hohe Zahl, aber wir lebten in New York City mit viel höheren Ausgaben."

Chad gab gegenüber der Newsseite zudem drei einfache Reise-Hacks, die jeder nachmachen könne, damit man umsonst um die Welt reisen könne:

Beginnen Sie mit einem bestimmten Standort, an den Sie reisen möchten: Dann schauen Sie sich alle Fluggesellschaften an, die dort hinfliegen und suchen nach dem besten Angebot. Bietet Ihre Kreditkarten dorthin Bonuspunkte an? Dann schlagen Sie zu! Nutzen Sie das Singapore-Airlines-Business-Class-Ticket für die ganze Welt: Laut dem jungen Mann seien es nur 240.000 Punkte und Reisende bekämen damit acht Flüge zu fast jedem Ort auf der Welt. Kaufen Sie nie etwas auf Kreditkarte, was Sie sonst nicht auch gekauft hätten.

sca