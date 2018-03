Dieses Grusel-Schloss war einst Internat für minderjährige Schwangere

Das Château de la Solitude birgt ein dunkles Geheimnis: Das heute verfallene Schloss war einst ein Internat für Schwangere, die vor der Gesellschaft versteckt wurden.

Das Château de la Solitude ist heute eine Burgruine in einem bewaldeten Park, der zur französischen Gemeinde Plessis-Robinson gehört. In den 1970er Jahren wurden hier minderjährige Schwangere untergebracht. So sollten sie vor der Gesellschaft versteckt werden.

Château de la Solitude: Das Schloss der Einsamkeit

Denn zu dieser Zeit war es in Frankreich verboten, Abtreibungen vorzunehmen. Die Mädchen, die in das Internat nahe Paris gesteckt wurden, seien nicht selten Opfer von Vergewaltigungen gewesen, wie es laut Medienberichten heißt.

Die Villa ist im neugotischen Stil erbaut worden. Ende des 19. Jahrhunderts ließ der wohlhabende Unternehmer und Chocolatier François-Philibert Marquis das kleine Schloss für seine Frau Marie-Philiberte Marquis errichten. Nach dem Tod von Marquis wurde das Anwesen in eine Privatklinik umgewandelt.

Von 1937 bis 1956 beherbergte das "Schloss der Einsamkeit" ein Kloster für Karmeliter, bis es schließlich vom Staat gekauft wurde. Dadurch wurde es in den 1970er Jahren schließlich zu einem Internat für junge alleinerziehende Mütter umfunktioniert, die hier ihre Tage verborgen vor den Augen der Gesellschaft verbrachten.

Erst im Jahr 1975 wurden Abtreibungen in Frankreich legalisiert, woraufhin das Internat seine Pforten schloss. Die Schließung des Internats im Jahr 1976 brachte den Beginn des Verfalls des Schlosses mit sich. In den Jahren 1977 und 1978 wurde das Schloss dann von Bränden heimgesucht, über die nichts Genaueres bekannt ist.

Erst im Jahr 2000 wurde das "Schloss der Einsamkeit", zumindest das, was davon noch übrig war, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seither ist es im Hinblick auf den "Dark Tourism", also das Besuchen alter, verfallener Orte mit düsterer Vergangenheit, ein gefragtes Ziel.

Seien Sie ehrlich: Würden Sie sich trauen, das Château de la Solitude zu besuchen?

sca

Rubriklistenbild: © Facebook