Dieses "geheime" Deck auf dem Kreuzfahrtschiff bleibt den meisten Passagieren verborgen

Gibt es so genannte "geheime" Decks auf dem Kreuzfahrtschiff wirklich?

Um Kreuzfahrtschiffe ranken sich manche Mysterien. So soll es etwa Decks geben, die vor Passagieren geheim gehalten werden. Was hat es damit auf sich?

Bei vielen tausend Passagieren an Bord eines Kreuzfahrtschiffes sollte man meinen, dass auch wirklich jedes kleinste Eck von ihnen inspiziert wird. Doch es gibt auf den Schiffen verschiedene Decks, die die meisten Passagiere nie zu Gesicht bekommen.

Kreuzfahrt-Unternehmen verrät geheime Decks, die Passagiere nur sehr selten zu Gesicht bekommen

So hat Carnival Cruises gegenüber dem britischen Portal Express einige der Decks ihrer eigenen Schiffe enthüllt, die selbst erfahrenen Kreuzfahrtpassagieren unbekannt sein sollen. Zwar werden sie als "Geheimdecks" bezeichnet, sie bleiben Passagieren jedoch nicht komplett verborgen. Kreuzfahrt-Expertin Heather Fasting erklärte zu den verborgenen Decks: "Obwohl Sie dort vielleicht nicht viel Sonne bekommen, können Sie die Ruhe genießen - natürlich begleitet von den beruhigenden Geräuschen des Ozeans, der darunter vorbeizieht." Es scheint sich hier also um eine Art Ruhe-Decks zu handeln.

Sie würden sich oftmals an der Vorderseite des Kreuzfahrtschiffes befinden und seien über eine Tür an der Seite des Schiffes erreichbar. Diese bleibe jedoch meist verschlossen, da der Wind an der Vorderseite des Schiffes sehr heftig sei.

Auf Carnival Fantasy-Schiffen seien diese so genannten Geheimdecks auf Deck 8 und Deck 11, auf Carnival Destiny-, Triumph- und Conquest-Schiffen befänden sie sich auf Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 9 und Deck 10. Auf der Carnival Spirit und Carnival Pride gäbe es die geheimen Decks dagegen nicht.

Doch auch auf anderen Schiffen gibt es demnach derartige Decks, etwa auf der Royal Caribbean. Dort seien sie etwa unter den Rettungsbooten oder dem Poolbereich zu finden. Andere Schiffe wiederum haben ebenfalls sogenannte Ruhe-Decks. Diese sind aber wie alles andere auf dem Schiff deutlich ausgeschildert.

