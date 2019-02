Dieser verrückte Gürtel-Trick macht Sie zum Helden auf jedem Campingplatz

Auf dem Campingplatz machen Menschen Urlaub, doch auch während diesem muss einiges getan werden - Geschirrspülen etwa. Und das wird mit diesem Trick viel einfacher.

Nach dem Essen muss abgespült werden, das gilt auch auf dem Campingplatz. Doch was muss man hierfür einpacken? Und wie gestaltet man das Abspülen auf dem Campingplatz möglichst stressfrei?

Geschirrspülen auf dem Campingplatz: Wie mache ich das eigentlich am besten?

Zunächst sollten Sie nicht vergessen, eine Faltschüssel oder einen Klappbehälter mitzunehmen. Dieser wird Ihnen treue Dienste leisten, wenn Sie mit dem Geschirr zum Spülbecken und wieder zurück zu Ihrem Stellplatz oder Zelt laufen.

Tipp: Verwenden Sie einen Klappbehälter mit Löchern. So kann das Wasser abfließen und das Geschirr durch die zirkulierende Luft schon auf dem Weg zurück antrocknen.

Wer nicht direkt in der Nähe einer Wasserquelle campt, und nicht immer sofort losrennen möchte, um den Abwasch zu machen, der muss damit rechnen, dass Essensreste an Tellern und Besteck festkleben. Dafür gibt es Tricks, es gar nicht so weit kommen zu lassen: Schrubben Sie etwa das Geschirr mit Tannenzweigen. Sie wirken wie ein Schwamm und entfernen schon einmal vorab Essensreste.

Lesen Sie hier: Campingurlaub: Mit diesem Trick machen Sie Lagerfeuer - ohne Anzünder und Feuer.

Mit diesem Trick wird der Abwasch auf dem Campingplatz ein Klacks

Damit das Geschirr schnell trocknet, sollten Sie in den Campingurlaub einen langen Gürtel und kleine Haken, wie sie etwa in der Küche zum Einsatz kommen, mitnehmen. Den Gürtel binden Sie um einen Baum in der Nähe Ihres Zelt- oder Stellplatzes. In die Gürtellöcher hängen Sie die kleinen Aufhängehaken.

Nachdem Sie Ihren Geschirrtrockner gebastelt haben, geht es los: Hängen Sie nasse Töpfe, Tassen und Co. an die Haken am Gürtel. Unter dem Baum ist das Geschirr vor Regen geschützt, es kann abtropfen - und Sie sparen sich das lästige Abtrocknen und können Ihre freie Zeit im Urlaub genießen.

Auch interessant: Auf dem Campingplatz: Wie lange hält eigentlich eine Gasflasche? Und: Camping mit Hund in Deutschland: Hier darf der Vierbeiner mit.

sca