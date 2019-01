Dieser Popcorn-Strand auf Fuerteventura lässt Urlauberherzen höher schlagen

Popcorn am Strand - kann man machen. Aber was ist Strand aus Popcorn?

Hält hier eine Frau ein Häufchen Popcorn in ihren Händen? Weit gefehlt, der Schein trügt: Denn das scheinbare Popcorn finden Urlauber an einem Strand.

Auch wenn es wie Popcorn aussieht, sollten Sie es besser nicht essen: bei den weißen Flocken handelt es sich in Wirklichkeit nämlich um etwas anderes.

Sieht aus wie Popcorn - sind aber weiße Korallen

Wenn Sie dachten, es gäbe nur Sand- und Kieselstrände auf der Welt, dann haben Sie sich geirrt: Auf Fuerteventura gibt es einen Strand, an dem Urlauber sich auf angespülten, weißen Korallen betten können. Und diese sehen Popcorn wirklich zum Verwechseln ähnlich.

In der Bucht auf Fuerteventura, die zu den Kanarischen Inseln in Spanien gehört, sind die Popcorn-Korallen überall zu finden. Passend dazu: der Name des Ortes - Corralejo - sowie der des Strandes, den man Popcorn Beach oder Popcorn Bay nennt. Beide liegen im Norden der Insel.

Der popcornartige Strand besteht aus weißen Korallen, die an Land gespült wurden und mit den vulkanischen Felsen und Sand am Strand vermischt sind.

Urlaub in Corralejo auf Fuerteventura

Auch sonst hat Corralejo als zweitgrößter Urlaubsort Fuerteventuras so einiges zu bieten. Verwinkelte Gässchen im Stadtzentrum erkunden und sich zu bezaubernden Restaurants und Bars treiben lassen. Die Strandpromenade eignet sich für entschleunigte Spaziergänge, wer etwas mehr Action möchte, der kann den örtlichen Wasserpark besuchen oder am Hafen entlang bummeln. Vor dort aus gibt es Fähren nach Lanzarote.

Am nördlichen Rand der Stadt liegt der Parque Natural de Corralejo. Der rund 2.670 Hektar große Naturpark gehört zu der Gemeinde La Oliva. Die Hauptattraktion bei einer Reise nach Corralejo ist aber das am südlichen Ende der Stadt liegende, geschützte Dünengebiet El Jable. Das Wanderdünengebiet ist rund 20 Quadratkilometer groß und steht unter Naturschutz.

