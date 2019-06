Diesen populären Ort auf dem Kreuzfahrtschiff werden Sie nie betreten - hier erfahren Sie, warum

Kreuzfahrten bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch jede Menge Romantik. Einen Ort dürfen Paare aber nicht aufsuchen - obwohl es gar so schön wäre.

Es gibt ihn wirklich, den romantischsten Ort auf dem Kreuzfahrtschiff - und jeder kennt ihn, der den Film "Titanic" gesehen hat. Doch wo sich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet sehnsüchtig in den Armen lagen, sich inniglich küssten und sich den Fahrtwind um die Nase wehen ließen, kommen Paare heutzutage gar nicht mehr hin.

Dämpfer auf der Kreuzfahrt: Keine "Titanic"-Szene für romantische Reisende

Die Rede ist vom Bug des Schiffes. Was im 1998 erschienenen Film "Titanic" so viele Zuschauer ergriff, versetzt in der Realität einen Dämpfer. Der Bug ist nämlich für Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen streng verboten, wie ein ehemaliger Kreuzfahrtarbeiter verraten hat.

Brian David Bruns schrieb, wie das Portal Express berichtet, in seinem Buch "Cruise Confidential": "Der vordere Bereich des Schiffes ist für die Besatzung reserviert. Ja, der berühmteste Ort, der durch den unglaublichen Kuss im Film 'Titanic' verewigt wurde, ist für die Gäste gesperrt. Der Grund ist sehr einfach: "Dort oben ist kein Licht erlaubt. Da sich die Brücke direkt über dem Bug befindet, müssen die Lichter nachts ausgeschaltet sein, damit sich die Augen der Crew an die Dunkelheit gewöhnen können."

Bruns, der für Carnival Cruise Line arbeitete, fügte hinzu: "Angesichts der streitlustigen, amerikanischen Gesellschaft befürchtete das Unternehmen, dass jemand die Kreuzfahrtlinie verklagen könnte, weil die Gegend nicht richtig beleuchtet war, unabhängig vom Gesamtbild. Die Crew könnte dagegen natürlich niemanden verklagen." Romantische Passagiere müssen also mit einem anderen Ort auf der Kreuzfahrt vorlieb nehmen, um sich näher zu kommen.

