Diesen fiesen Trick von Taschendieben sollten Sie auf Reisen kennen

Taschendiebe haben oft die dreistesten Tricks auf Lager, Wertsachen von Touristen zu stehlen. Warum Sie diesen einen unbedingt kennen sollten.

Wer gerne reist, der weiß: Touristen werden nicht selten Ziel von Taschendieben. Und dabei arbeiten sie mit richtig fiesen Tricks. Einen davon sollten Sie auf jeden Fall kennen – denn auf ihn fallen die meisten Menschen herein.

Warnung vor diesem Schild im Urlaub

Schilder, die Menschen davor warnen, sich vor Taschendieben zu hüten, seien besonders tückisch. Das berichtet das Portal The Sun. Oft hängen diese Schilder in U-Bahnstationen. Darauf zu lesen etwa: "Achtung vor Taschendieben und Trickbetrügern!"

Die Reaktion auf derartige Schilder sei dann meistens, dass Touristen ihre Wertsachen checken, ob sich alles noch an dem Ort befindet, wo es sein soll. Was sie dabei aber nicht wissen: Sie werden von den Trickbetrügern dabei beobachtet. So finden die Diebe heraus, wo die Wertsachen verstaut sind, etwa in Hosentaschen, Rücksäcken oder Handtaschen: Sie checken ihr Geld, ihre Kreditkarten, ihren Reisepass und ihr Visum, indem sie ihre Hosen, ihre Jackentasche oder ihre Geldbörse abtasten.

Die Diebe können damit genau ihr nächsten Ziel identifizieren und sich unbemerkt an die Touristen heranschleichen. Es sei dann ein Leichtes für sie, die Wertsachen zu entwenden. Gerade in U-Bahn-Stationen von Großstädten wie Paris und London gebe es diese Vorgehensweise der Taschendiebe häufig.

