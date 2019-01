Mit diesem Trick wird der Service auf der Kreuzfahrt für Sie noch besser

Der Service auf einer Kreuzfahrt wird noch besser, wenn Sie sich an eine kleine Regel halten. Hier erfahren Sie, was dabei genau zu beachten ist.

Kreuzfahrten sind nicht gerade günstig. Klar, dass Passagiere dann auch einen einwandfreien Service erwarten. Was aber auch bedacht sein will: Das Personal auf einer Kreuzfahrt verdient meist nicht die Welt und ist teilweise auf Trinkgeld angewiesen.

Trinkgeld geben auf der Kreuzfahrt - das sollten Sie beachten

Sparen Sie also auf der Kreuzfahrt nicht am Trinkgeld, sondern informieren Sie sich vorher, ob auf Ihrer Kreuzfahrt die Service-Gebühr bereits enthalten ist. Wenn nicht, sollten Sie in jedem Fall Trinkgeld geben und sich an die Empfehlungen der Kreuzfahrten halten.

Gegenüber dem Portal Travelbook erklärte Reiserechtsexperte Paul Degott aus Hannover: "Viele denken, das Trinkgeld ist im Reisepreis enthalten. Das ist aber längst nicht bei jeder Reederei so." Jedoch müssen Reedereien genau angeben, wann das Trinkgeld schon inbegriffen ist und wann nicht. Die Royal Caribbean International etwa empfehle Passagieren pro Tag ein Trinkgeld in Höhe von rund zwölf Euro in Kabinen und 14,50 Euro in Suiten.

Kreuzfahrt-Tipp: Sparen Sie sich das Trinkgeld nicht bis zum Schluss auf, sondern geben Sie es den Mitarbeitern verteilt während der gesamten Kreuzfahrt. So wird der Service unterwegs noch besser sein.

Lesen Sie hier: Sie haben abgestimmt: Das ist Ihr liebstes Kreuzfahrtschiff für 2019.

Dieses Trinkgeld sollten Sie laut Empfehlungen der Reedereien auf Kreuzfahrten geben

Reederei Trinkgeld AIDA Im Preis enthalten. Celebrity Cruises 13 Euro Costa Im Preis enthalten. FTI Cruises 6 Euro Hansa Touristik 5-8 Euro Hurtigruten Im Preis enthalten. MSC 10 Euro Royal Caribbean International 13 Euro TUI Cruises Im Preis enthalten. Viking Ocean Cruises 13 Euro

Quelle: Cruisetricks

Auch interessant: Warum Raucher auf der Kreuzfahrt diese Sache im Gepäck haben sollten.

sca