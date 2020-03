Wer trotz des Coronavirus eine Reise plane, der könne nun mit hohen Rabatten auf seine Buchungen rechnen, wie ein Reiseexperte erklärt.

Viele Menschen rund um den gesamten Erdball haben derzeit Bedenken, auf Reisen zu gehen - aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus .

. Dies führe laut einem Reiseexperten dazu, dass viele Buchungen von Kreuzfahrten , Hotels oder Flügen ausblieben oder storniert würden.

, Hotels oder Flügen ausblieben oder storniert würden. Dies sei auch der Grund, warum es genau jetzt besonders günstig sein könnte, eine Reise zu buchen - das Risiko müsse hierfür jedoch jeder selbst abwägen.

Zahlreiche Kreuzfahrten wegen Coronavirus storniert

Brent Tomas ist Direktor des "House of Travel", ein großes privates Reiseunternehmen in Neuseeland. Er erklärte in einem Interview mit dem Portal RNZ, dass Buchungen für Kreuzfahrten stark zurückgegangen seien. Viele Menschen hätten ihre Reise aufgrund des Coronavirus storniert.

Die Prozentzahl der Stornierungen liege im zweistelligen Bereich, so Thomas. Die Zahl läge jedoch zwischen zehn und zwanzig Prozent und sei weit entfernt von der Hälfte der Buchungen. "Wir sehen einen signifikanten Rückgang bei den Buchungen von Passagieren. Aber die Vorlaufzeit ist so lang, dass die Menschen immer noch die Möglichkeit haben, die Sache zu überdenken, ihre Risiken abzuwägen und immer noch Kreuzfahrten zu buchen, insbesondere angesichts einiger der Preise, die nun auf den Markt kommen."

Thomas erklärte, das Virus könnte für Reisende in der nächsten Zeit rentable Reiserabatte mit sich bringen: "Letztendlich haben Fluggesellschaften, Hoteliers, Autovermieter, alle Vermögenswerte, die sie weiter bedienen müssen, um Einnahmen zu erzielen." Er sei sich demnach sicher, dass es gerade für Menschen günstige Angebote im Reisebereich geben werde. Zum weiteren Verlauf im Hinblick auf das Coronavirus erklärte der Reiseexperte: "Irgendwann wird das Coronavirus seinen Lauf nehmen, dann wird sich das Buchungsmuster wieder normalisieren."

Was die Gefahr betreffe, am Coronavirus zu erkranken, hat Thomas eine eigene Meinung: "Ich denke, die Menschen müssen dieses Risiko selbst einschätzen können." Er selbst habe keine Bedenken. "Es geht nur darum, dass Sie in der Grippesaison die üblichen Dinge tun, also Ihre Hände öfter waschen, als Sie es vielleicht normalerweise tun würden."

