Coronavirus: Kreuzfahrt-Mitarbeiter deckt auf - so sauber sind Kreuzfahrtschiffe

Die Ausbreitungsgefahr des Coronavirus auf Kreuzfahrten ist erhöht, weil tausende Menschen aus aller Welt an Bord sind. Wie steht es um die Hygiene?

Auf Kreuzfahrtschiffen treffen viele tausend Menschen aufeinander.

Die Ansteckungsgefahr mit Krankheiten und Viren wie dem Coronavirus ist hier also erhöht.

Doch wie sauber sind Kreuzfahrtschiffe dann?

Kreuzfahrt-Mitarbeiter verrät: So sauber sind Kreuzfahrtschiffe wirklich

Im Hinblick auf Noroviren oder wie aktuell Coronaviren*, ist es auf Kreuzfahrtschiffen* sehr wichtig, für ausreichend Sauberkeit und Hygiene zu sorgen. Doch wie steht es um die Reinigung der Schiffe - ist sie ausreichend? Kann die Crew bei tausenden von Passagieren wirklich sicherstellen, dass es an Bord hygienisch ist?

Ein ehemaliger Kreuzfahrt-Mitarbeiter verriet gegenüber dem britischen Portal Express, wie sauber Schiffe wirklich sind. "Ich habe zwei Sommer lang auf einem Schiff gearbeitet und könnte viele Fragen beantworten, aber die Reinigungsstandards sind sehr hoch. Es gibt eine Organisation, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann, die wahllos Schiffe besucht, um die Sauberkeit zu überprüfen, und wenn das Schiff die Standards nicht erfüllt, darf es nicht fahren."

Hygiene auf dem Kreuzfahrtschiff: Vor allem Spielzeug für Kinder sehr gut gereinigt

"Ich habe im Kinderzentrum gearbeitet und am letzten Tag jeder Kreuzfahrt haben wir eine zweistündige Spezialreinigung mit einer bestimmten Reinigungslösung und Lappen in jedem Winkel und jeder Ritze durchgeführt", so der Mitarbeiter. "Spielzeug wird mit Dampf gereinigt, Spielzeug mit kleinen Löchern wird von Hand geputzt, Spielzeug mit vielen Ritzen wird mit Wattestäbchen gereinigt."

Brain David Bruns, ein weiteres ehemaliges Besatzungsmitglied, erklärte, dass die Crew alles tue, um sicher zu gehen, dass auf dem Kreuzfahrtschiff auch wirklich alles hygienisch und sauber sei. "In jedem Heimathafen desinfizieren die Raumpfleger jeden Gegenstand, der sich in der Kabine, insbesondere im Badezimmer, befindet."

Diese Aussagen könnten für Passagiere derzeit eine kleine Erleichterung sein. Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat weltweit Besorgnis ausgelöst, gerade auch bei Reisenden, die mit dem Flugzeug oder auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind. Ausgeschlossen ist durch die gründliche Reinigung der Schiffe eine Ansteckung jedoch nicht. Wenn Sie an Symptomen leiden, die auf das Virus hindeuten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

