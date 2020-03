Gruselig: Web-Cams an Touristen-Hotspots zeigen gespenstische Bilder

Zahlreiche Touristen-Hotspots sind in diesen Tagen völlig verlassen. Von Spanien bis nach New York: Aufnahmen zeigen die gähnende Leere an beliebten Orten.

Eigentlich sollten in diesen Tagen die Straßen der beliebten Touristen-Metropolen voll von Menschen sein.

voll von Menschen sein. Stattdessen zeigt sich in den Innenstädten gähnende Leere, wie zahlreiche Aufnahmen beweisen.

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* zu verlangsamen, welches in der chinesischen Metropole Wuhan seinen Anfang fand, verordneten nämlich viele Länder Einreise-Stopps und Ausgangsbeschränkungen, wenn nicht gar Ausgangssperren.

Von Touristen ist nun weit und breit nichts mehr zu sehen, aber auch Einheimische verlassen ihr Zuhause nur mit triftigem Grund. Aufnahmen aus den Städten gewähren nun gespenstische Einblicke in eigentlich hoch frequentierte Plätze - und zeigen sie in einem ganz neuen Licht.

Puerta del Sol, Madrid

Die Puerta del Sol ist einer der meistbesuchten Plätze in der Hauptstadt Spaniens. Auf dem halbkreisförmigen Platz treffen einige historische und viel befahrene Straßen Madrids aufeinander. Nun herrscht an einem der eigentlich lebhaftesten Orte der Stadt gähnende Leere, wie Aufnahmen zeigen.

Piazza di Spagna, Rom

Die Piazza di Spagna im Zentrum Roms ist bei Touristen ebenfalls sehr beliebt. Dort befindet sich die berühmte Spanische Treppe und die Fontana della Barcaccia, ein barocker Brunnen. Auch hier sind nun kaum mehr Menschen unterwegs.

Wuhan

Wuhan, die Hauptstadt der Provinz Hubei in Zentralchina, gilt als Ursprung des Corona-Ausbruchs. Wochenlang war die Millionenstadt von der Außenwelt abgeschottet, die Straßen wie leer gefegt. Vor wenigen Tagen wurden die Ausgangsbeschränkungen ein wenig gelockert, doch von Normalität ist weit und breit noch nichts zu sehen.

Wien

Auch in Wien dürfen die Menschen ihr Zuhause nur noch für den Weg in die Arbeit, in den Supermarkt oder zum Arzt verlassen. Das hat zur Folge, dass auch hier nur leere Straßen zu sehen sind, Touristen sind ebenfalls von der Bildfläche verschwunden.

Times Square, New York

Der Times Square in New York ist der Touristen-Hotspot* schlechthin. Normalerweise drängen hier Menschen dicht an dicht in die Läden und über die Straßen. Nun sind selbst hier nur noch vereinzelt Personen unterwegs, Touristen sind schon länger nicht mehr zu sehen.

