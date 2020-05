Diese Dinge sollten Sie zum Camping-Urlaub einpacken - und fast keiner hat sie auf dem Schirm

Sommerzeit ist Campingzeit. Doch was muss alles mit in den Campingurlaub? Wir haben für Sie die wichtigsten Dinge zusammengestellt, die dabei nicht fehlen dürfen.

Der Jahresurlaub steht bald für viele an, manche warten schon sehnsüchtig auf die Sommerferien - doch Corona* macht und einen Strich durch die Rechnung.

Warum also nicht Campingurlaub in Deutschland* machen?

Wer dieses Jahr Campingurlaub geplant hat, der sollte an einige Dinge denken, die dabei nicht fehlen dürfen - die aber häufig außer Acht gelassen werden.

Zur Grundausstattung beim Camping gehört: Wasser

Es klingt so banal und ist dabei doch so wichtig: Packen Sie für den Campingurlaub unbedingt einen Kanister mit Platz für einige Liter an Trinkwasser ein. So haben Sie vorgesorgt, falls Sie mal nicht für Nachschub sorgen können. Zudem kann das Wasser im Notfall auch zum Putzen oder Waschen verwendet werden.

Camping-Laterne und Campingkocher sind Standard

Camping-Laternen mit Batterien oder als Gaslampe dürfen bei keinem Campingurlaub fehlen. Dazu gehört auch ein funktionierender Campingkocher mit ausreichend Gasflaschen.

Kochen beim Camping: Kräuterpflanzen wie Basilikum oder Petersilie

Mit dem Campingkocher kann auf dem Campingplatz für Kulinarisches gesorgt werden. Doch wer keine Lust auf faden Tütenfraß hat, der sollte zum Campingurlaub immer ein kleines Kräuterpflänzchen mitnehmen. Basilikum und Petersilie bieten sich hier besonders an, weil sie sich mit vielen Mahlzeiten gut kombinieren lassen.

Ein scharfes Messer darf im Campingurlaub nicht fehlen

Zum Kochen, Reparieren oder Präparieren: Auch ein scharfes Messer ist für den Campingplatz unabdingbar. Damit kann Gemüse und Fleisch vorbereitet, Dinge zugeschnitten und Verschiedenes repariert werden.

Vergessen Sie vor dem Campingurlaub nicht, den Grill einzupacken

Ein Grill im Campingurlaub ist Gold wert. Wer sich nämlich nicht nur mit Essen vom Campingkocher zufrieden geben will, für den sorgt der Grill für Abwechslung. Einweggrills, aber auch kompakte Campinggrills bieten hierfür eine solide Lösung.

