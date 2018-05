Camping mit Hund in Deutschland: Hier darf der Vierbeiner mit

Der Campingurlaub steht an - doch was tun mit der geliebten Fellnase? Der Hund muss natürlich mit, keine Frage. Und wo das möglich ist, lesen Sie hier.

Die sonnige Zeit des Jahres lockt mit erholsamen Camping-Destinationen in ganz Europa. Dabei ist jedoch bei weitem nicht jeder Campingplatz auch für die Mitnahme des Hundes geeignet.

Campingurlaub mit Hund: Hier ist er möglich

Auch wenn es seltsam anmutet: Campingplätze erlauben nur in manchen Fällen die Mitnahme von Hunden. Denn dafür muss der Campingplatz auch eingerichtet und ausgestattet sein. Meist sind die Campingplätze, die Hunde erlauben, an der Küste wie etwa der Ostsee und in weniger besuchten Wanderregionen Deutschlands angesiedelt, wie der ADAC Campingführer erklärt.

Lesen Sie hier: Zugfahren mit Hund: Worauf muss ich achten?

Wie muss ein Campingplatz für Hunde ausgestattet sein?

Prüfen Sie in jedem Fall vor Ihrem Campingurlaub, ob Hunde auf dem Campingplatz Ihrer Wahl auch wirklich willkommen sind. Oft finden Sie diese Information auf der jeweiligen Website oder können sie telefonisch erfragen.

Campingplätze, die Hunde erlauben, sind unterschiedlich für den Besuch des Vierbeiners ausgestattet. Folgende Ausstattungsbausteine sind möglich:

Hundezwinger

Hundedusche

Hundestrand

Kotbeutel

Spielbereich für Hunde

Bereiche mit und ohne Leinenpflicht

Hundeschwimmbecken

Lesen Sie hier: Mit Hund an den Strand: Urlaubspreise an Deutschlands Hundestränden.

Camping mit Hund in Deutschland nach Regionen

Eine Auswahl an Campingplätzen für den Urlaub mit Hund in Bayern: Campingplatz Ort in Bayern Kur-Gutshof-Camping Arterhof Bad Birnbach OT Lengham Kur- & Feriencamping Holmernhof's Dreiquellenbad Bad Griesbach i.Rottal Camping Brunnen Brunnen bei Schwangau Alpen-Caravanpark Tennsee Krün Campingpark Gitzenweiler Hof Lindau Strandcamping Waging Waging a. See Camping Hirth Ambach bei Münsing Camping Kupferschmiede Arlaching bei Chieming Campingplatz Bella Augusta Augsburg Campingplatz Freizeitinsel Bad Abbach Kaiser Camping Bad Feilnbach Campingpark Bad Kissingen Bad Kissingen Campingplatz Staffelstein Bad Staffelstein

Weitere Campingplätze in Bayern, die Hunde erlauben, finden Sie im Campingführer des ADAC.

Eine Auswahl an Campingplätzen für den Urlaub mit Hund in Baden-Württemberg:

Campingplatz Ort in Baden-Württemberg Kur- und Erlebniscamping Lug ins Land Bamlach bei Bad Bellingen Camping Münstertal Münstertal Camping Europa-Park Rust Freizeitcenter Oberrhein Stollhofen bei Rheinmünster Campingplatz am Achernsee Achern Campingplatz Aichelberg Aichelberg Park-Camping Iller Aitrach Campingplatz Allensbach Allensbach

Weitere Campingplätze in Baden-Württemberg, die Hunde erlauben, finden Sie im Campingführer des ADAC.

Eine Auswahl an Campingplätzen für den Urlaub mit Hund in Mecklenburg-Vorpommern:

Campingplatz Ort in Mecklenburg-Vorpommern Ostseecamp Dierhagen Dierhagen Strand bei Dierhagen Campingpark Havelberge Groß Quassow bei Userin Campingpark Ostseebad Rerik Ostseebad Rerik Camping am Freesenbruch Zingst Campingplatz am Drewensee Ahrensberg bei Wesenberg Camping am See Alt Schwerin Sund-Camp Altefähr Altefähr

Weitere Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern, die Hunde erlauben, finden Sie im Campingführer des ADAC.

Ob wandern, in Meer oder Seen baden oder Kultururlaub: Die Campingplätze in den verschiedenen Bundesländern unterscheiden sich und bieten jeder ein anderes Campingerlebnis.

Lesen Sie hier: Auf Kreuzfahrt mit Hund: Was muss ich beachten?

Das müssen Sie für den Campingurlaub mit Hund einpacken

Wer im Urlaub eine möglichst stressfreie Zeit verbringen möchte, der sollte sich gut darauf vorbereiten. Für den Campingurlaub mit Hund haben Sie mit dieser Packliste alles im Blick:

Leine und Halsband

Maulkorb

Versicherungsnachweis

Hundepass

Hundedecke

Futter- und Trinknapf sowie ausreichend Futter und Leckerlies

Hundespielzeug

Hunde-Transportbox

Lesen Sie hier: Urlaub mit Hund: Hier wird er richtig gelungen.

Das sollten Sie während des Campingurlaubs mit Ihrem Hund beachten

Achten Sie vor Ort unbedingt darauf, dass Ihre Fellnase niemanden stört, etwa Kinder oder Menschen, die Angst vor Hunden haben. Nur weil Ihr Vierbeiner auf dem Campingplatz erwünscht ist, heißt es noch lange nicht, dass auch wirklich jeder der beste Freund Ihres Hundes werden möchte.

"Generell gilt, wenn Sie die Benimmregeln von zu Hause auch im Urlaub beachten, ist Camping mit Hund für alle angenehm", rät hier der ADAC.

Auch interessant: Urlaub mit Hund in Deutschland: Die beliebtesten Reiseziele.

sca