Warum sollen Flugzeugpassagiere im Notfall eigentlich die „Brace Position“ einnehmen?

Von: Franziska Kaindl

Die „Brace Position“ soll bei einem Notfall im Flugzeug vor schweren Verletzungen schützen. Aber wie genau sieht sie eigentlich aus – und ist sie wirklich sinnvoll?

Wer des Öfteren fliegt, wird schon einmal von der „Brace Position“ gehört haben. Entweder wird sie von den Flugbegleitern vor Start demonstriert oder eine Anleitung dazu ist in einer Broschüre an jedem Sitzplatz zu finden. Sie dient dazu, bei einer Notlandung oder Notwasserung das Risiko von Verletzungen zu minimieren und die Überlebenschance zu erhöhen.

Wie sieht die Schutzposition aus und warum soll sie mehr helfen als andere Sitzpositionen?

Hin und wieder ist von Stimmen zu hören, die die Sinnhaftigkeit der „Brace Position“ bei Flugzeugunglücken infrage stellen. Manche Skeptiker vermuten sogar böse Absicht der Fluggesellschaften dahinter, um bei den Passagieren einen schnellen Tod herbeizuführen und sich so hohe Ausgleichszahlungen zu vermeiden, wie das Online-Portal Focus berichtet. Dabei gibt es verschiedene Studien, die bereits die Wirksamkeit der „Brace Position“ geprüft haben.

Informationen zur „Brace Position“ finden Passagiere oft direkt am Sitzplatz. © Andrew Michael/Imago

Ein Beispiel ist eine Studie aus dem Jahr 2012, bei der Wissenschaftler ein Passagierflugzeug kontrolliert über der Sonoran-Wüste in Mexiko abstürzen ließen. An Bord befanden sich drei Dummys, der Erste angeschnallt und in der „Brace Position“, der Zweite angeschnallt, aber in normaler Sitzposition und der Dritte weder angeschnallt noch in Schutzhaltung. Überlebt hätten laut der Simulation nur die ersten beiden – bei der zweiten Variante wären aber schwere Kopfverletzungen die Folge gewesen.

Aus zwei Gründen ist die „Brace Position“ laut der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA empfehlenswert: Sie würde verhindern, dass Arme und Beine unkontrolliert herumgeschleudert werden und mindere außerdem den Sekundäraufprall: „Der sekundäre Aufprall lässt sich verringern, indem man den Körper (insbesondere den Kopf) gegen die Oberfläche, auf die er beim Aufprall treffen würde, vorverlagert“, heißt es in einer Bekanntmachung.

„Brace Position“ im Flugzeug: So wird sie ausgeführt

Wie die „Brace Position“ korrekt ausgeführt wird, kann sich je nach Regulierungsbehörde leicht unterscheiden. Außerdem spielt der Abstand der Sitzreihen zueinander eine Rolle. In einem normalen Passagierflugzeug funktioniert sie laut dem Luftfahrt-Bundesamt aber wie folgt:

Das Gesäß wird im Sitz möglichst weit hinten zur Sitzlehne gerutscht.

Der Beckengurt wird geschlossen – er darf nicht verdreht oder verdrillt sein.

Der Oberkörper wird nach vorne und der Kopf möglichst nah gegen die Rückenlehne des Vordersitzes gelegt.

Die Hände werden links und rechts neben den Kopf an die Rückenlehne des Vordersitzes gelegt.

Die Beine werden ausgestreckt und – wenn möglich – gegen die feste Struktur des Vordersitzes gelegt.

Gepäck, das sich unter dem Vordersitz befindet, wird nach vorne geschoben und die Füße dagegen gestellt.

Die Position wird bis zum vollständigen Stillstand des Flugzeugs beibehalten.