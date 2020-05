Was ist hier zu sehen? Betrachter verwirrt: "Für eine Minute dachte ich, das sind Hot Dogs"

Im Netz macht ein Bild die Runde, das Betrachter verwirrt. Viele sehen hier Hot Dogs - doch was ist wirklich abgebildet? Was sehen Sie?

Das scheinbar unspektakuläre Bild, das jedoch für große Verwirrung sorgt, wurde Mitte Mai 2020 auf Reddit gepostet .

. Darauf zu sehen ist - ja, was ist das wohl? Viele wollen in dem Bild Hot Dogs sehen, die vor sich hin grillen.

Doch was ist wirklich auf dem Foto abgebildet - was würden Sie sagen?

Bild sorgt für Verwirrung - sind das Hot Dogs oder Flugzeuge?

"Hot Dogs or Airplanes" schrieb Reddit-User "InTacosWeTrust8" zu dem Foto, das er auf der Plattform postete, was auf Deutsch heißt "Hot Dogs oder Flugzeuge". Denn tatsächlich ist der Unterschied auf den ersten Blick gar nicht so leicht auszumachen. Und das Rätselraten beginnt.

Zu sehen sind nämlich braune, längliche Striche, die stark an Hot-Dog-Würstchen erinnern, die auf einem Grill liegen, wie es etwa in Fast Food Restaurants der Fall ist. Wer genauer hinsieht, der erkennt jedoch nach einer Weile, dass im Hintergrund Lagerhallen zu sehen sind. Wären auf dem Bild also Hot Dogs zu sehen, wären diese überdimensional groß. Was also ist wirklich auf dem Foto abgebildet?

Des Rätsels Lösung lautet: Es handelt sich hierbei scheinbar tatsächlich um Flugzeuge an einem Flughafen, der jedoch nicht weiter benannt wurde. Allerdings haben die Flugzeuge keine Tragflächen und sind nicht in der für Flugzeuge typischen weißen Farbe angestrichen.

Das Bild scheint viele User zu verwirren, die es sich ansehen. So schreibt etwa ein Nutzer: "Flugzeuge?" Woraufhin ein anderer irritiert wissen will: "Wo sind ihre Flügel hin?" Darauf weiß ein anderer User die Antwort: "Es handelt sich hierbei nur um Rümpfe, an denen die Flügel noch nicht befestigt wurden."

Ein Betrachter ist von dem, was er sieht, völlig verwirrt: "Für eine ganze Minute dachte ich, dass ganz deutlich verf***te Hot Dogs zu sehen sind, was soll schon sonst darauf abgebildet sein?

